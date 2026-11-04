Сухі гілки і повалені дерева в лісі є власністю держави

Середня ціна тонни дров в Україні становить 4,5 тис. грн, а з настанням сильних холодів може ще зрости. Держава надає субсидію на їх придбання домогосподарствам, які не можуть самостійно покрити ці витрати. Водночас багато хто вважає, що деревину для опалення можна просто назбирати в лісі.

Часто такі дії люди аргументують тим, що збирають лише сухостій та гілки, що вже впали, а дерева не рубають. Проте навіть гілля та повалені дерева з лісу не можна виносити без спеціального дозволу. Чому так, пояснюють у Державному агентстві лісових ресурсів України.

Чи можна назбирати гілок для опалення в лісі

Самозаготівля населенням зрубаної деревини в лісі не дозволяється. Стаття 69 Лісового кодексу говорить, що використання лісових ресурсів на виділеній ділянці проводиться за спеціальним дозволом – лісорубним або лісовим квитком, що видається безоплатно.

Якщо опалі сухі гілки винести з лісу без дозволу, це вважатиметься привласненням державних ресурсів.

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Чому заборонено збирати гілки в лісі

Заборона збирати гілки в лісі може викликати обурення: мовляв, це державний ресурс, який належить громадянам. У Держлісагентстві пояснюють, що суха й навіть гнила деревина потрібна для природного відновлення лісу та збереження його біорізноманіття.

«Ліс потрібно розглядати не лише як сировинну базу, а і як складний біоценоз, в якому одночасно співіснують та доповнюють один одного деревні рослини, трави, ссавці, безхребетні, гриби, мохи та лишайники», – кажуть у Держлісагентстві.

Мертва деревина, наприклад, пов’язана зі життєвим циклом комах-ксилофагів, дереворуйнівних грибів тощо.

«Окремо звертаємо увагу, що в лісах країн Європейського Союзу передбачено залишати в лісі мертву деревину різного ступеня розкладу (з метою охорони біорізноманіття). У деяких країнах цей захід має обов’язковий характер», – наголошують у відомстві.

Чи є винятки для збору деревини для опалення в лісі

Виняток стосується територій громад, де велися або ведуться бойові дії – це передбачає постанова Кабміну №861 від 30 липня 2024 року. Проте й цей документ не дозволяє людям безконтрольно виносити з лісу деревину, навіть хмиз. Для таких дій є спеціальні умови, пише «Суспільне Хмельницький».

Урядова постанова передбачає можливість безоплатного самостійного збору паливної деревини для побутових потреб – йдеться про порубкові рештки на визначених лісових ділянках, а не про довільне збирання сухостою чи повалених дерев. Для такого збору діють умови:

ділянка має бути безпечною для перебування людей;

збір здійснюється без відокремлення стовбура дерева від пня та без використання бензинових і електричних пил.

У постанові №861 прописано, в яких громадах дозволено збирати паливну деревину для власних потреб. Документ діє під час воєнного стану та впродовж шести місяців після його завершення. Перелік громад може змінюватися, тож уточнити інформацію варто безпосередньо в лісокористувача.

Яке покарання передбачене за збір деревини в лісі

Відповідальність може бути різною – це залежить від того, як і скільки деревини взяла людина, чи пошкодила дерева, які наслідки для лісу тощо.

За незаконне вирубування дерев або чагарників стаття 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає для громадян штраф від 510 до 1020 грн. У разі повторного порушення сума зростає до 1020–1530 грн.

Окрім штрафу, порушника можуть зобов’язати відшкодувати завдані збитки. А якщо незаконна порубка спричинила істотну шкоду, настає кримінальна відповідальність за статтею 246 Кримінального кодексу України. Залежно від обставин покарання може варіюватися – від великого штрафу до обмеження чи позбавлення волі.

Отже, бажання назбирати гілля для опалення власного будинку не звільняє від відповідальності перед законом за порушення заборони на збір деревини. Проте заготовити дрова безоплатно можна на прифронтових територіях під контролем лісокористувача або ж отримати спеціальний дозвіл для цього на інших територіях.

Нагадаємо, держава може призначити субсидію на закупівлю дров домогосподарствам, чиї доходи не дозволяють придбати паливо самостійно. Раніше ZAXID.NET пояснював, чи вистачить дров, закуплених за гроші субсидії, на опалювальний період.