Дружина чиновника ВРУ скасувала штраф за порушення ПДР, що спричинив бійку з патрульними

Світлана Сорочик через суд скасувала виписаний їй у січні 2019 року штраф, який спричинив бійку між її чоловіком та патрульними на трасі біля Львова. Під час конфлікту Юрія Сорочика, який займає посаду керівника секретаріату парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції, затримали і невдовзі за фактом нанесення ним ушкоджень патрульним відкрили кримінальну справу. Її досі не передали до суду, натомість Світлана Сорочик успішно оскаржила виписаний штраф, а сам Юрій Сорочик подав позов на журналістку, яка першою написала про цей конфлікт.

Штраф у 425 грн Світлані Сорочик виписали за рух автомобілем з вимкненими ближніми та габаритними фарами. Інцидент стався о 21:20, коли на дорозі вже було темно. Однак більш відомий цей випадок саме через конфлікт між її чоловіком Юрієм Сорочиком та двома патрульними, які складали постанову про порушення ПДР.

За інформацією журналістки НТН, голови поліцейської комісії при Нацполіції Львівщини Вікторії Балицької, Юрій Сорочик, який сидів на пасажирському кріслі в момент зупинки автомобіля, раптово почав себе поводити агресивно, ображати патрульних і навіть вдарив одного із них кулаком в лице.

Під час судового засідання, на якому розглядалася постанова про порушення ПДР, Світлана Сорочик заявила, що чоловік вийшов з автомобіля у той момент, коли вона розмовляла з одним із патрульних. Вона пояснювала поліцейському, що фари насправді були увімкненими і що про це свідчить датчик в салоні автомобіля. Коли ж патрульний сказав, що складатиме протокол про порушення ПДР, Юрій Сорочик вийшов з авто і пішов до іншого інспектора.

«Чоловік почав вимагати у нього припинити незаконні дії напарника, після цього виник незрозумілий конфлікт між її чоловіком та поліцейським, який був агресивно налаштований. Коли чоловік відмовився лягти на землю, поліцейські повалили його із ніг, застосувавши фізичну силу та почали викручувати руки, один з них наступив коліном на шию, щоб навіть не міг повернути голову, а був змушений лежати на снігу. Після цього його затримали, вділи кайданки, посадили на заднє сидіння службового автомобіля і повезли у Шевченківський відділ поліції», – розповіла під час судового засідання Світлана Сорочик.

Конфлікт відбувався на кільцевій дорозі біля Львова між Рудним та Рясне-Руською поблизу автозавправки «ОККО». Під час засідання Світлана Срочик заявила, що перед появою патрульних якраз звернула на територію АЗС, трішки постояла і невдовзі біля неї зупинився автомобіль поліції.

Незаконність виписаного штрафу вона аргументувала тим, що патрульний не представився, не опитав під час заповнення постанови свідка порушення (тобто її чоловіка) і не надав фото- чи відеодоказів порушення.

Суддя Франківського райсду Львова Василь Кузь погодився із доказами Світлани Сорочик, зазначивши у своєму рішенні, що Патрульна поліція Львівщини не надала суду доказів на підтвердження вини Сорочик.

Рішення Франківського райсуду Львова прийняте ще 22 березня. Після цього Патрульна поліція подала апеляцію, однак зробила це запізно – лише 15 квітня, хоча скаргу потрібно було подати не пізніше 10 днів з часу проголошення рішення, тобто до 2 квітня. Через пропущений термін оскарження Восьмий апеляційний адміністративний суд, який розглядав цю апеляцію у травні, залишив її без руху. У підсумку Світлані Сорочик вдалося скасувати накладений на неї штраф у 425 грн.