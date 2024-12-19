Дружина львівського прокурора придбала нерухомусть у Брюховичах у жовтні 2024 року

Дружина 44-річного львівського прокурора Андрія Лехуша, 46-річна Леся Дребот, виставила на продаж за 6 млн грн землю та будинок у Брюховичах. Нерухомість вона придбала лише два місяці тому за менш як мільйон гривень. Леся Дребот заявила сайту NGL.media, що не знала про землю й нерухомість. Однак рієлторська компанія, яка продає нерухомість, запевнила, що співпрацює з Лесею Дребот.

У жовтні 2024 року Леся Дребот придбала за 883,3 тис. грн (приблизно 21 тис. доларів) землю у Брюховичах площею приблизно 0,13 га. Журналісти зазначають, що це у кілька разів нижче за комерційну вартість ділянок у Брюховичах. Крім цього, Леся Дребот придбала дві ділянки (0,0495 га та 0,0788 га) в іншого прокурора – Дмитра Клоса, який зараз працює у Черкаській обласній прокуратурі. Він відмовився пояснювати, чому так дешево продав нерухомість.

Через два місяці після придбання землі львівське агентство з нерухомості XHouse виставило обидві ділянки на продаж за приблизно 6,06 млн грн. Оголошення про продаж опублікували на сайтах OLX та RIA. Леся Дребот у розмові з NGL.media переконувала, що не планувала продавати землю й не знає, хто міг опублікувати оголошення. Невдовзі, після спілкування з журналістами, оголошення про продаж зникли.

Рієлторка компанії XHouse Каріна Русєва, яка продавала нерухомість Лесі Дребот, підтвердила NGL.media, що продавали землю й будинок з відома власниці, але через її родичку.

Також Леся Дребот не змогла пояснити, як їй вдалося придбати нерухомість за 21 тис. доларів. Рієлтори вважають, що справжня вартість покупки вища у шість-сім разів.

«Орієнтовна вартість – це 150-165 тис. доларів. Можна орієнтуватись і на понад 200 тис. доларів, але через нестабільність ринку і загалом ситуації в країні, це все [залежить] від покупця. А 21 тис. доларів – це вартість паркомісця у новобудові чи кімнати у гуртожитку», – розповіла одна з львівських рієлторок, яка захотіла залишитися анонімною.

Однак доходи Лесі Дребот не дозволяють їй купувати нерухомість навіть за заниженими цінами. Згідно з декларацією її чоловіка Андрія Лехуша, торік вона заробила 204,2 тис. грн. Ще 43,2 тис. грн Дребот отримала від продажу майна. Андрій Лехуш працює заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які борються з організованою злочинністю управління Львівської обласної прокуратури. Його офіційна зарплата за 2023 рік склала 1,2 млн грн.