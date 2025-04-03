Артем та Ірина Шило (Попова) з двома синами

У 2021-2022 роках дружина колишнього радника Офісу президента та співробітника Служби безпеки України Артема Шила, підозрюваного у незаконному заволодінні коштами «Укрзалізниці», придбала у Дубаї майна вартістю 4,3 млн доларів. Про це йдеться в спільному розслідуванні журналістів «Радіо Свободи» та NV, опублікованому 3 квітня.

Зазначається, що з грудня 2021 по червень 2022 року Ірина Шило (Попова) стала власницею восьми квартир в житловому районі Al Barsha South Fourth та одного готельного номера в районі Marsa Dubai, на узбережжі Перської затоки.

ЖК Belgravia, в якому придбала дві квартири Ірина Шило (Фото Ellington Properties)

Вартість восьми квартир загальною площею понад 730 м2 становила майже 2,3 млн доларів. Найдорожчу нерухомість – п’ятизірковий готельний номер на 178 м2 в елітному комплексі Jumeirah Gate Tower 2 – жінка купила за понад 2 млн доларів.

Преміальний житлово-готельний комплекс Jumeirah Gate у Дубаї (Фото booking.com)

З дубайського витоку та Дубайського земельного реєстру відомо, що усі апартаменти продали у період з вересня 2022 по жовтень 2023 року – в середньому за тією ж ціною, за якою вони були придбані. У вересні 2024 року готельний номер, який належав Ірині Шило, придбали за 2,6 млн доларів, що більш ніж на 500 тис. доларів перевищує початкову ціну.

У коментарі журналістам Артем Шило не підтвердив і не заперечив купівлю дубайського майна. Водночас він зазначив, що у той період в СБУ не працював, і запевнив, що після припинення воєнного стану, коли буде відновлене декларування, «всі дані щодо змін у майновому стані родини будуть відображені в деклараціях в установленому законом порядку».

Шило також зауважив, що був звільнений з військової служби у лавах Служби безпеки України 31 серпня 2021 року і повторно мобілізований з 4 квітня 2022 року.

У чому звинувачують Артема Шила

Артем Шило з 2012 року працював у Службі безпеки України. У 2021 році був призначений позаштатним радником Офісу президента, де працював протягом року.

У серпні 2022 року Шило повернувся в СБУ на посаду керівника головного управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму (головне управління «І»). У березні 2024 року був звільнений з головного управління «І». Під час роботи в СБУ Артем Шило фігурував у численних корупційних скандалах.

2 квітня 2024 року детективи НАБУ та САП викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента Артемом Шилом, які незаконно заволоділи 94,7 млн грн «Укрзалізниці» при закупівлі трансформаторів. Товар постачався з Узбекистану через болгарську компанію, зареєстровану на громадянина Білорусі, який має зв’язки із Росією.

4 квітня Артема Шила заарештували, однак за колишнього радника Офісу президента внесли заставу в розмірі 30 млн грн.

Загалом за 10 років служби родина Артема Шила накопичила майна більше ніж 4 млн доларів. Журналісти «Схем» виявили в Артема Шила будинок під Києвом, оформлений на батька. Маєток у котеджному містечку «Золоче» у селі Вишеньки Бориспільського району Київської області. За даними «Bihus.Info», окрім будинку у котеджному містечку «Золоче» Артему Шилу належить наступна нерухомість: дві трикімнатні квартири в елітному ЖК «Новопечерські липки», ще одна двокімнатна квартира та 360 м² нерухомості у ЖК «Новопечерські Липки», записані на його дружину, також вона має сукупно 275 м2 в клубному будинку в центрі Києва.

Ексдружина Артема Шила Ірина також є власницею мережі салонів краси «365 Studio». Згідно з даними слідства, значна частина грошей від корупційних схем її чоловіка, зокрема з тендерів на закупівлю трансформаторів для «Укрзалізниці», йшла на фінансування цих салонів.