Лілія Батирсултанова у 2024 році купила будинок під Києвом ринковою вартістю 950 тис. доларів

Дружина бенефіціара компаній-постачальників деревини для харківських фортифікацій Лілія Батирсултанова у 2024 році купила будинок під Києвом ринковою вартістю 950 тис. доларів. Про це у середу, 24 вересня, розповіло в розслідуванні hromadske.

Відомо, що дружина Хабіба Батирсултанова купила елітний будинок на 530 м2 у березні 2024 року. Він розташований в одному з найдорожчих котеджних містечок столичного передмістя закритого типу «Сонячна долина». Журналісти з’ясували, що його ринкова вартість становить 950 тис. доларів (39,7 млн гривень за середнім банківським курсом станом на 24 вересня, - ред.), однак Лілія Батирсултанова офіційно заплатила за нього лише 6 млн гривень, тобто у шість разів менше ринкової вартості.

Журналісти відзначили, що вартість цього будинку, за грубими підрахунками, дорівнює 27 тис. м3 деревини для фортифікацій, тобто близько 1500 бліндажів для 15 тис. військових, або ж понад 300 км траншей.

«Для чого ці всі порівняння? Цей будинок, імовірно, придбаний за кошти, так би мовити, “заощаджені” на військових закупівлях», – йдеться у розслідуванні.

Проте поки журналісти досліджували майно, жінка встигла продати будинок Олександру Сикорському за 6,5 млн гривень. Вона, ймовірно, зробила це для того, аби уникнути арешту будинку в разі пред’явлення підозри.

У розслідуванні йдеться, що загалом родина Батирсултанових за три роки війни придбала майна на понад мільйон доларів. У них є також житло під Харковом за 500 тис. доларів та автомобіль Lexus LX 500D 2024 року вартістю понад 100 тис. доларів. Та згідно з декларацією 2020 року, подружжя заробляло менше мільйона гривень на рік, а Лілія після того не мала жодного офіційного бізнесу.

Крім цього, вдалося з’ясувати, що родина Батирсултанових паралельно веде бізнес на окупованих територіях під російською юрисдикцією. Батько Хабіба Батирсултанова, Махач, у травні 2023 року перереєстрував свою компанію ТОВ «Діброва» за законодавством Росії. Генеральним директором компанії після цього став дядько Хабіба – Ахмед Батирсултанов. За 2024 рік його компанія заробила 60 млн російських рублів.

Водночас щодо Махача Батирсултанова в Україні відкрита кримінальна справа за допомогу державі-агресорові.

«Однак, не завадило його синові Хабібу через мережу пов'язаних компаній постачати деревину для будівництва українських фортифікацій та збагачуватися на цьому. За даними НАБУ, переплата на закупівлях деревини для фортифікацій могла становити 63%, або 200 млн гривень», – додають у матеріалі.

Нагадаємо, 28 червня стало відомо, що правоохоронці затримали колишнього заступника міського голови Харкова, який організував схему розкрадання грошей на будівництві укріплень в регіоні. Разом із чотирма підрядниками, які входили у злочинну організацію, експосадовець привласнив понад 5 млн грн