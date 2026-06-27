Аварія трапилася ввечері пʼятниці

У пʼятницю, 26 червня, внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув 19-річний водій. ДТП трапилася близько 21:40 на трасі Київ-Чоп між селами Деревач та Хоросно Львівського району, повідомили у поліції Львівщини.

Там зіткнулися автомобілі Hyundai Tucson, яким керував 70-річний львів’янин, та Audi 100 під керуванням 19-річного мешканця Львова. Від отриманих травм водій Audi загинув на місці події.

Водій Hyundai Tucson та його пасажирка, 36-річна львів’янка, отримали травми, їх шпиталізували.

фото поліції і ДСНС

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Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували загиблого водія Audi та пасажирку Hyundai, а також відключили акумуляторні батареї в обох автомобілях.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).