Після зіткнення BMW за інерцією в’їхав у два припарковані автомобілі

У Луцьку під час загальнонаціональної хвилини мовчання сталася ДТП за участю автомобілів Škoda та BMW. Унаслідок зіткнення вони пошкодили два припарковані легковики. Про це ZAXID.NET повідомила речниця патрульної поліції Волині Анастасія Кідрук.

За її інформацією, аварія сталася 18 травня близько 9:00 на проспекті Президента Грушевського в Луцьку. Попередньо 28-річний водій автомобіля Škoda під час перелаштування з лівої смуги руху в праву не переконався у безпечності маневру та зіткнувся з BMW, який рухався позаду.

«Від удару BMW за інерцією вʼїхав у припаркований Opel, а той – у ще один припаркований автомобіль Kіа. Унаслідок ДТП ніхто не травмувався», – зазначила Анастасія Кідрук.

Момент аварії зафіксували камери спостереження. Відео у вівторок, 19 травня, опублікував Департамент муніципальної варти Луцька. На записі видно, що під час хвилини мовчання автомобілі на одній зі смуг зупинилися, тоді як Škoda та BMW продовжували рух.

На водія Škoda патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів). Санкція статті передбачає штраф або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Також Анастасія Кідрук зазначила, що відповідальність за незупинку під час хвилини мовчання передбачена лише у випадку, якщо рух регулює регулювальник.