Внаслідок ДТП загинули обидва водії та 20-річний пасажир

У поліції Івано-Франківської області розповіли подробиці важкої аварії на трасі Мукачево – Львів у селі Тязів. За інформацією правоохоронців, ДТП з трьома загиблими влаштувала 17-річна водійка Opel Insignia, виїхавши на зустрічну смугу. У дівчини не було водійського посвідчення та права керувати автомобілем.

Як повідомили у поліції 20 серпня, 17-річна жителька Галича на Opel Insignia, обганяючи автомобіль, перетнула осьову лінію розмітки і виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з Škoda Octavia під керуванням 35-річного мешканця Чернівців.

«Внаслідок ДТП обидва водії загинули на місці події. Пасажир автомобіля Opel Insignia, 2004 року народження – мешканець Галича, помер у кареті швидкої медичної допомоги. А пасажирку Škoda Octavia, 1993 року народження – мешканку Вінниці, госпіталізували», – розповіли правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб.