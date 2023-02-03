Соковитий пиріг з ягодами із листкового тіста – смачна нагода почистити запаси в морозилці. Робиться такий пиріг надзвичайно просто, а його смак нагадує про літо.

Інгредієнти:

листкове тісто 500 гр.

заморожені ягоди 500 гр.

яйця 1 шт.

цукор 100 гр.

крохмаль 2 ст.л.

Для пирога можна використовувати будь-які ягоди або їх суміш (фото Тendances)

Листкове тісто потрібно розморозити. Також розморозити ягоди та дати стекти зайвому соку. Можна використовувати будь-які заморожені ягоди, які є в морозилці. Можна пекти пиріг з одного виду ягід або змішувати різні.

Розкачати частину листкового тіста за розміром форми, перекласти його та обрізати зайві краї.

Ягоди ретельно змішати з крохмалем, він має розподілитись рівномірно. Викласти у форму на тісто ягоди та посипати їх цукром. Решту тіста нарізати на смужки та викласти поверх ягід. Змастити злегка збитим яйцем, щоб вийшла гарна скоринка та щоб смужки краще тримались купи.

Поставити форму з пирогом у розігріту до 180° духовку та пекти приблизно 30 хв.

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