Посадовці відмовлялися пред’явити свої сертифікати про вакцинацію від коронавірусу

Адміністратори двох чернівецьких ресторанів отримали адмінпротоколи за порушення карантину через чиновників без ковід-паспортів. У ресторані «Незабаром» працівники поліції та Держпродспоживслужби виявили голову Чернівецької райради Руслана Домніцака, який відмовився показати правоохоронцям ковід-паспорт, а в «Панській гуральні» – голову міського департаменту архітектури Андрія Тимофійчука. Про оформлення протоколів на адміністраторів ресторанів 1 листопада повідомила начальниця Держпродспоживслужби Чернівецької області Анжела Косован.

«Під час перевірки в ресторані «Незабаром» голова Чернівецької райради Руслан Домніцак разом зі своїми друзями депутатами відмовились пред’явити сертифікат про вакцинацію на вимогу поліції. Як виявилось, що сертифіката немає та вакцинуватись вони навіть не збираються. Але разом з тим пан Домніцак переписав прізвище поліціянта та почав телефонувати «кому треба», щоб закрити перевірку... У «Панській гуральні» зустріли ще одного противника вакцинації – Андрія Тимофійчука, що очолює департамент урбаністики та архітектури Чернівецької міськради і теж без вакцинації», – написала Анжела Косован.

Вона уточнила, що на обидва заклади оформили адмінпротоколи за порушення карантину, що передбачають штраф від 17 до 34 тис. грн.

У прес-службі поліції підтвердили, що вчора проходили перевірки закладів громадського харчування, однак відмовились озвучувати назви ресторанів, в яких зафіксували порушення.

Голова Чернівецької райради Руслан Домніцак заявив ZAXID.NET, що повідомлення начальниці Держпродспоживслужби Анджели Косован є не зовсім правдивим. «Те що вона там написала, то половина брехні. Інцидент такий був, але не зовсім так, розумієте, мені навіть не хочеться коментувати її допис», – заявив Руслан Домніцак, пообіцявши розповісти свою версію подій після завершення робочого дня.



Загалом, за інформацією поліції, впродовж 1 листопада у Чернівцях склали 11 адмінпротоколів за порушення карантину, п'ять із них отримали власники закладів громадського харчування.