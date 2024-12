Американська академія кінематографічних мистецтв та наук оприлюднила шортлисти премії «Оскар-2025» у декількох категоріях. Український документальний фільм «Порцелянова війна» Брендана Белломo та Слави Леонтьєва потрапив до короткого списку претендентів на номінацію «найкращий документальний повнометражний фільм».

У фільмі йдеться про трьох митців з України. Головні герої Слава Леонтьєв, його дружина Аня Стасенко та Андрій Стефанов на початку повномасштабного вторгнення перебувають у Харкові. Попри постійні обстріли міста, вони продовжують творити. Світова прем’єра фільму відбулась на кінофестивалі «Санденс», де отримала нагороду.

У довгих списках претендентів на цю категорію претендували також фільми Оксани Карпович «Мирні люди» та «Після дощу: вкрадені діти Путіна повертаються додому» Сари МакКарті, що також розповідають про російсько-українську війну. До коротких списків вони не потрапили.

Фільм «Одного разу в Україні» (Once Upon a Time in Ukraine) режисерів Бетсі Вест та Тетяни Ходаківської потрапила в шортлист претендентів на номінацію «документальний короткометражний фільм». Фільм створили у копродукції України та США.

Стрічка розповідає історію війни в Україні очима дітей, які з креативністю та фантазією трансформували зруйновані ракетами двори й дитячі майданчики, вигадували казки, де овочеві армії перемагають російських нападників, продовжували українські традиції музики та танців у розбомблених студіях.

На жаль, ані представник України «Ла Палісіада» Філіпа Сотніченка, ані представник від Польщі «Під вулканом» Деміана Коцура до претендентів на номінацію «найкращий міжнародний фільм» не потрапили.

Номінантів на «Оскар» назвуть 17 січня 2025 року. Церемонія нагородження премією «Оскар» відбудеться в ніч на 3 березня 2025 року у Лос-Анджелесі.