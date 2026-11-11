Львівські заклади відзначили за міську та азійську кухню

Два заклади зі Львова стали переможцями ювілейної ресторанної премії «Сіль», яка відзначає найкращі ресторани та гастрономічні проєкти України. Про це повідомили на сайті The Village. Церемонія нагородження відбулася у Львові та стала першою за п’ять років: попередню премію провели у 2021 році.

Львівське кафе «Промінь» на вул. Академіка Гнатюка, 15 здобуло перемогу в номінації «Найкраще міське кафе». Заклад у центрі міста відкрив ресторатор Нестор Шуманський. У меню представлені піца з тіста тривалої ферментації, паста власного приготування, хліб, сніданки, основні страви та коктейлі.

Під час оформлення простору використали архітектурні елементи з фонду львівських архітектурних знахідок Replus. Такі деталі стали частиною інтер’єру закладу, який поєднує формат міського кафе з власною гастрономічною концепцією.

Ще одну нагороду для Львова здобула мережа раменних Red Monkey. Її визнали найкращим рестораном азійської кухні. Проєкт у 2020 році заснували львівські ресторатори Андрій і Назар Дзюбани. Заклади працюють у форматі рамен-шопів із компактним меню, центральне місце в якому посідає японська локшина.

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У Red Monkey готують кілька різновидів рамену, зокрема тонкоцу, шою та веганський варіант. Також у меню є гьодза, онігірі, маземен, кімчі та мочі. У листопаді мережа планує відкрити перший заклад у Києві.

У Львові мережа Red Monkey має кілька закладів за різними адресами. Зокрема, раменні працюють на вулицях Мирослава Скорика, Яна Жижки, Замарстинівській і Героїв УПА, а також у просторі LEM Food Market на вулиці Дмитра Вітовського.

Переможців премії «Сіль» цього року визначали у 18 номінаціях. У кожній було до десяти фіналістів, яких оцінювали за чотирма критеріями: кухня або бар, сервіс, атмосфера та спеціалізація. Серед нововведень – повернення номінації «Авторська кухня». Її запровадили після того, як журі побачило серед заявок заклади, які не відповідали жодній із наявних категорій.

Окрему відзнаку «Вибір журі» отримав харківський ресторан «Трипіччя» Микити Вірченка. Серед інших переможців премії – кав’ярня White Coffeebar із Дніпра, київські ресторани «Хуторець на Дніпрі», Catch, «Бавовна» та заклади Honey, Saint Bar і Win Bar. У Запоріжжі нагороди здобули Bull Butcher & Wine та it cafe, у Чернівцях – Nonna Macarona, у Луцьку – кафе-пекарня «Столиця», а в Київській області – заміський ресторан Al Fresco.