Більше не вражають: два найгірші сорти томатів, які краще не висаджувати у 2025 році
Не всі сорти томатів підходять для вирощування на власному городі, оскільки не кожен з них може забезпечити хороший урожай. Досвідчені дачники поділилися своїми спостереженнями щодо тих різновидів, які краще не висаджувати, і пояснили, чому вони не потрапляють до списку найкращих сортів. Детальніше про них пишуть «Новини.LIVE».
Сорт «Санька Агроном»
Цей сорт томатів колись мав популярність, але з часом його переваги стали не такими виразними. Помідори цього сорту мають тьмяний смак, який не може похвалитися характерною насиченістю. В результаті, посадивши його, ви можете отримати плоди, схожі на магазинні, що не завжди радують смаковими якостями. Окрім того, цей сорт часто дає низький урожай і схильний до розвитку фітофтори.
Сорт «Космонавт Волков»
Цей різновид також не завоював визнання серед садівників через посередній смак і зовнішній вигляд. Помідори цього сорту не мають яскраво вираженого смаку, і їх зовнішній вигляд часто не відповідає естетичним вимогам. Окрім цього, цей сорт також відзначається низьким рівнем врожайності та проблемами з білокрилкою на плодах під час дозрівання.