Існують певні сорти, які варто уникати, оскільки їх вирощування може не виправдати ваших сподівань

Не всі сорти томатів підходять для вирощування на власному городі, оскільки не кожен з них може забезпечити хороший урожай. Досвідчені дачники поділилися своїми спостереженнями щодо тих різновидів, які краще не висаджувати, і пояснили, чому вони не потрапляють до списку найкращих сортів. Детальніше про них пишуть «Новини.LIVE».

Сорт «Санька Агроном»

Цей сорт томатів колись мав популярність, але з часом його переваги стали не такими виразними. Помідори цього сорту мають тьмяний смак, який не може похвалитися характерною насиченістю. В результаті, посадивши його, ви можете отримати плоди, схожі на магазинні, що не завжди радують смаковими якостями. Окрім того, цей сорт часто дає низький урожай і схильний до розвитку фітофтори.

Сорт «Космонавт Волков»

Цей різновид також не завоював визнання серед садівників через посередній смак і зовнішній вигляд. Помідори цього сорту не мають яскраво вираженого смаку, і їх зовнішній вигляд часто не відповідає естетичним вимогам. Окрім цього, цей сорт також відзначається низьким рівнем врожайності та проблемами з білокрилкою на плодах під час дозрівання.