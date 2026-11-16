Колишня 2-га міська поліклініка на вул. Симоненка, 4 у Львові

КНП «Перше клінічне територіальне медичне об’єднання Львова» оголосило тендер на капітальний ремонт третього та четвертого поверхів лікувально-діагностичного центру «Південний» (колишня 2-га міська поліклініка Львова). Очікувана вартість ремонту – 80,7 млн грн. Відповідне оголошення опублікували у системі публічних закупівель Prozorro.

Як йдеться у повідомленні про тендер, учасники зможуть подати тендерні пропозиції до 30 листопада 2026 року. Йдеться про облаштування відділення реабілітації та капітальний ремонт приміщень третього та четвертого поверхів поліклініки на вул. Симоненка, 4 у Львові.

У технічному завданні зазначається, що підрядник має встановити нові двері, вікна, відремонтувати підлогу, стіни, стелю, замінити внутрішні мережі водопостачання та каналізації, облаштувати санвузли, душові, зокрема для людей з інвалідністю, оновити систему опалення, вентиляції та кондиціонування, облаштувати елементи безпеки, встановити інформаційні таблички, облаштувати систему пожежної сигналізації, системи виклику медичного персоналу, встановити відеонагляд. Ремонтні роботи мають завершити до 31 серпня 2027 року.

Додамо, як писав ZAXID.NET, у колишній залізничній лікарні на вул. Огінєнка, 5 у Львові облаштують Центр ментального здоров’я. На капітальний ремонт приміщення та облаштування центру оголосили тендер на 12 млн грн.

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