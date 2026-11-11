Друга хвиля погіршення погоди розпочнеться із 19–20 листопада із західних областей

Незабаром в Україну прийде омріяне потепління, а позначки термометрів у деяких областях показуватимуть до 22°С. Однак після цього погода знову погіршиться. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів «Телеграфу», що варто очікувати дві хвилі похолодання.

У середу та четвер, 11 і 12 листопада, вночі температура становитиме від 1°С морозу до 5°С тепла, а вдень переважно потепліє лише до 8°С тепла. На півдні буде відчутно тепліше: у нічні години – від 4 до 10°С тепла, а вдень – місцями до 14°С тепла.

Пік потепління синоптики прогнозують на п’ятницю, 13 листопада. 13 та 14 листопада повітряні потоки з боку Балканського півострова і Туреччини принесуть короткочасний сплеск аномального тепла в усі регіони, крім північно-західних областей. Нічна і денна температура становитиме від 9 до 15°С, на крайньому півдні температура місцями сягне 18°С.

Карта погоди в Україні 14 листопада (клікніть для збільшення)

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Першу хвилю похолодання прогнозують із неділі, 15 листопада. Уночі температура знизиться місцями до 4°С морозу, удень коливатиметься в діапазоні від 3 до 9°С тепла.

Однак уже з вівторка, 17 листопада, температурні показники знову почнуть поступово підвищуватися.

Карта погоди в Україні 16 листопада (клікніть для збільшення)

До кінця другої декади метеоролог прогнозує теплу погоду як у нічні, так і в денні години. Стійка суха погода протримається до 18 листопада.

Друга хвиля погіршення погоди розпочнеться із 19–20 листопада із західних областей.

«Малорухомий холодний фронт із заходу принесе чергову порцію дощів, після яких температурне тло поступово почне знижуватися. У ці ж дні вітер посилиться в усіх областях. Спочатку він буде південно-східним, потім поступово зміниться на північно-західний», – повідомив Ігор Кібальчич.

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