Антимонопольний комітет викрив змову між ТОВ «Ют-Агро-Зерно» та ТОВ «СВК Горинь» під час трьох аукціонів за право оренди земельних ділянок у Гощанській, Острозькій та Здолбунівській громадах. За узгоджені дії кожну компанію оштрафували на 190 тис. грн. Про це у четвер, 27 серпня, повідомило Західне міжобласне територіальне відділення АМКУ.

Перший аукціон відбувся 19 червня 2023 року. Здолбунівська міська рада виставила на торги право оренди 2,72 га сільськогосподарської землі за межами села Копиткове. Стартова річна орендна плата становила 1445 грн. Переможцем стало ТОВ «Ют-Агро-Зерно», яке запропонувало 27 001 грн. Водночас ТОВ «СВК Горинь» програло з пропозицією меншою на 2146 грн.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Другі торги відбулися 17 серпня 2023 року. Острозька міська рада виставила на аукціон право оренди на сім років земельної ділянки площею 19,0008 га за межами Оженина. Стартова орендна плата становила 43 340 грн.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Ют-Агро-Зерно» запропонувало 475 тис. грн, а «СВК Горинь» – 325 тис. грн. Водночас переможцем стало інше підприємство, яке запропонувало на 100 грн більше – 475 100 грн.

Третій аукціон відбувся 9 липня 2024 року. Гощанська селищна рада виставила на торги право оренди 2,4668 га землі за межами села Бочаниця. Стартова річна орендна плата становила 11 342 грн. Переможцем знову стало «Ют-Агро-Зерно», яке запропонувало 31 620 грн. «СВК Горинь» запропонувало на 610 грн менше.

В АМКУ встановили, що під час підготовки та участі у трьох аукціонах компанії узгоджували свою поведінку, через що результати торгів могли бути спотворені.

Адмінколегія визнала дії компаній порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. «Ют-Агро-Зерно» оштрафували на 190 тис. грн, а «СВК Горинь» – також на 190 тис. грн.

В АМКУ також зазначили, що згідно з ЗУ «Про публічні закупівлі», компанії, які протягом трьох років викривалися в антиконкурентних узгоджених діях, можуть мати відмови в участі у майбутніх торгах.

Додамо, що ТОВ «Ют-Агро-Зерно» зареєстроване з 2013 року у селі Копиткове Рівненського району. Компанія спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових і насіння олійних культур, а також на розведенні худоби. Власником бізнесу є Юрій Титечко.

ТОВ «СВК Горинь» зареєстроване з 2014 року у селі Новосілки Рівненського району. Компанія спеціалізується на розведенні свиней, але також займається вирощуванням різних культур. Юрію Титечку належить 62,55% частки у статутному капіталі компанії, ще 37,45% належить Оксані Титечко.