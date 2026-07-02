Під час розгляду справи АМКУ довів, що обидві компанії під час підготовки та участі в аукціоні узгоджували свої дії

Антимонопольний комітет викрив змову між СП «Вікінг» та ТОВ «Будівельні контейнери» під час аукціону з продажу земельної ділянки у селі Відники на Львівщині. Компанії оштрафували на загальну суму 273 тис. грн. Про це у четвер, 2 липня, повідомили у західному міжобласному територіальному відділенні АМКУ.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,12 га у селі Відники, яку Давидівська сільська рада виставила на продаж 20 травня 2025 року. Стартова ціна за ділянку була 760 тис. грн. Її цільове призначення – розміщення та експлуатація будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Участь у торгах взяли двоє учасників – СП «Вікінг» та ТОВ «Будівельні контейнери».

«30 червня 2026 року адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийняла рішення про наявність змови між ПП “СП “Вікінг” та ТОВ “Будівельні контейнери” під час їхньої підготовки та участі в аукціонах з продажу земельних ділянок, організованих у травні 2025 року Давидівською сільською радою, Львівська область», – йдеться у повідомленні.

Під час розгляду справи АМКУ довів, що обидві компанії під час підготовки та участі в аукціоні узгоджували свої дії. Тим самим діяли всупереч ЗУ «Про захист економічної конкуренції». За вчинене правопорушення на СП «Вікінг» та ТОВ «Будівельні контейнери» наклали штраф у розмірі по 136 тис. грн.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

В АМКУ також зазначили, що згідно з ЗУ «Про публічні закупівлі», компанії, які протягом трьох років викривалися в антиконкурентних узгоджених діях, можуть мати відмови в участі в майбутніх торгах.

Згідно з даними YouControl, ПП «СП “Вікінг”» зареєстроване у селі Старе Село, Пустомитівського району, Львівської області, у 2013 році. «СПГ «Вікінг» належить родині Саніних, яка також володіє відпочинковим комплексом «Бухта вікінгів» та парком розваг «Уруру». Засновниками та кінцевими бенефіціарами є Аліна та Вероніка Саніни. Керівником – Андрій Санін. Основний вид діяльності – надання в оренду інших машин, устатковання та товарів.

ТОВ «Будівельні контейнери» зареєстроване у місті Пустомити, Львівської області, у 2020 році. Керівник компанії – Максим Шершньов. Засновником та кінцевим бенефіціаром є Наталія Вітик. Основний вид діяльності – надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. Статутний капітал компанії – 1 тис. грн.