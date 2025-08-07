Дійство потішить любителів української музики та поезії

11 серпня на сцені театру ім. Марії Заньковецької у Львові відбудеться музично-поетичне дійство «Кохайтеся, чорнобриві».

Захід подарує чарівне поєднання живої музики та величної української поезії, представленої творами Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стуса, Василя Симоненка, Олени Теліги, Ольги Кобилянської та інших великих українських поетів.

Поезія, що в усі часи додає українцям сили духу та незламності, пролунає у виконанні відомих акторів Олексія Гнатковського, Євгена Нищука, Остапа Ступки, Раїси Недашківської, Тамари Яценко, Святослава Максимчука, Петра Маги, Степана Глови, Лесі Самаєвої, Ярослава Дерпака, Ольги Гошовської, Віри Морокішкої.

Неймовірно розкішний музичний супровід створять Юлія Божик (рояль) та Іванна Гетто (арфа).

«Запрошуємо провести літній вечір у світі поезії, музики та натхнення! Це буде незабутньо!», – запрошують організатори.

Подія викликає великий ажіотаж серед львів’ян, тож щоб усі охочі змогли насолодитися дійством, в один день їх відбудеться одразу два – о 16.30 та 19.30.

Квитки на 16:30 можна придбати тут, а на 19:30 – за цим посиланням.