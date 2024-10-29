Колегія АМКУ оштрафувала ТОВ «Ковельське ШБУ № 63» та ТОВ «Аміла»

Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ «Ковельське ШБУ № 63» та ТОВ «Аміла», які імітували конкуренцію під час аукціонів у 2017-2020 роках. Кожна з компаній має сплатити по майже 1,1 млн грн. У пресслужбі Західного міжобласного територіального відділення АМКУ 28 жовтня повідомили, що очікувана вартість тендерів, які розіграли компанії, становить 62,9 млн грн.

«Відділення з’ясувало, що ТОВ "Ковельське ШБУ № 63" та ТОВ "Аміла" під час підготовки та участі у торгах, всупереч Закону України «Про публічні закупівлі», узгоджували свої дії. Адміністративна колегія Західного МТВ 28 жовтня 2024 року визнала дії ТОВ "Ковельське ШБУ № 63" та ТОВ "Аміла" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що призвели до спотворення результатів торгів», – йдеться у повідомленні АМКУ.

ТОВ «Ковельське ШБУ № 63», яке до липня 2023 року існувало як приватне акціонерне товариство, працює з 1995 року й спеціалізується на будівництві доріг і автострад. Згідно з YouControl, керівником компанії є Ігор Пець, йому також належить 30% бізнесу.

ТОВ «Аміла» зареєстроване 1997 року у Турійську Ковельського району й також займається будівництвом доріг і автострад. Згідно з YouControl, директором та власником компанії є Роман Микитюк, який є депутатом Волинської облради від партії «За майбутнє». Він також очолював Ягодинську митницю. Сайт «Сила правди» розповідав, що впродовж квітня та травня 2020 року ТОВ «Аміла» та ПРАТ «Ковельське ШБУ-63» розіграли між собою три тендери на ремонти доріг вартістю понад 33 млн грн.

Згідно з модулем аналітики Prozorro, ТОВ «Аміла» та ТОВ «Ковельське ШБУ № 63» конкурували 26 разів. Очікувана вартість всіх закупівель становила 216 млн грн.