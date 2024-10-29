Дві волинські компанії отримали по 1,1 млн грн штрафу за змови на торгах
Очікувана вартість тендерів, за які недобросовісно змагалися оштрафовані компанії, становить майже 63 млн грн
Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ «Ковельське ШБУ № 63» та ТОВ «Аміла», які імітували конкуренцію під час аукціонів у 2017-2020 роках. Кожна з компаній має сплатити по майже 1,1 млн грн. У пресслужбі Західного міжобласного територіального відділення АМКУ 28 жовтня повідомили, що очікувана вартість тендерів, які розіграли компанії, становить 62,9 млн грн.
«Відділення з’ясувало, що ТОВ "Ковельське ШБУ № 63" та ТОВ "Аміла" під час підготовки та участі у торгах, всупереч Закону України «Про публічні закупівлі», узгоджували свої дії. Адміністративна колегія Західного МТВ 28 жовтня 2024 року визнала дії ТОВ "Ковельське ШБУ № 63" та ТОВ "Аміла" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що призвели до спотворення результатів торгів», – йдеться у повідомленні АМКУ.
ТОВ «Ковельське ШБУ № 63», яке до липня 2023 року існувало як приватне акціонерне товариство, працює з 1995 року й спеціалізується на будівництві доріг і автострад. Згідно з YouControl, керівником компанії є Ігор Пець, йому також належить 30% бізнесу.
ТОВ «Аміла» зареєстроване 1997 року у Турійську Ковельського району й також займається будівництвом доріг і автострад. Згідно з YouControl, директором та власником компанії є Роман Микитюк, який є депутатом Волинської облради від партії «За майбутнє». Він також очолював Ягодинську митницю. Сайт «Сила правди» розповідав, що впродовж квітня та травня 2020 року ТОВ «Аміла» та ПРАТ «Ковельське ШБУ-63» розіграли між собою три тендери на ремонти доріг вартістю понад 33 млн грн.
Згідно з модулем аналітики Prozorro, ТОВ «Аміла» та ТОВ «Ковельське ШБУ № 63» конкурували 26 разів. Очікувана вартість всіх закупівель становила 216 млн грн.