Шепетівський суд призначив по п'ять років тюрми двом крадіям лісу. В 2020 році брати зрубали та намагались вивезти 24 дуби, але їх викрили охоронці станції «Шепетівка». Зловмисники почали відбивались і зрештою втекли: один на вантажівці, якою вивозили ліс, а інший – у лісопосадку. Згодом їх затримали. Свою провину чоловіки категорично заперечували, зазначивши, що їх лише попросили завезти деревину, а самі вони непричетні до незаконної рубки. Однак суд дійшов до висновку, що їхня винуватість підтверджується. Крім основного покарання, чоловіки також повинні сплатити «Укрзалізниці», на території якої вирубували дерева, 380 тис. грн майнової шкоди.

Як йдеться у вироку Шепетівського міськрайонного суду, інцидент стався в ніч на 23 січня 2020 року неподалік села Старий Кривин Нетішинської громади. Двоє чоловіків на автомобілі УРАЛ приїхали до лісопосадки, що на території підпорядкування «Укрзалізниці», і зрізали 24 дуби. Втім, під час завантаження їх помітили працівники воєнізованої охорони станції «Шепетівка».

Охоронці намагались затримати крадіїв, але ті стали чинити опір: спершу відбивались, а тоді втекли. Один з них пішки побіг у лісопосадку, а інший виїхав з місця на УРАЛі. Охоронники звернулись до поліції. На місце виїхав дільничий офіцер та лісівники. Всі разом вони почали переслідувати вантажівку за слідами на снігу. Її виявили у полі неподалік сусіднього села Дідова Гора: автомобіль застряг, бо у нього відпала шина. З кабіни вибіг один з обвинувачених і намагався втекти, а коли його наздонали – наніс побої дільничому.

Допитані в суді обвинувачені своєї провини не визнали. Пояснили, що дерева в ту ніч не зрізали, а лише мали перевезти колоди начебто на прохання знайомого. Один з фігурантів, який втікав на УРАЛі, пояснив, що охоронники начебто не представились та не мали розпізнавальних знаків.

Також свідчення давали охоронники залізниці. Вони пояснили, що ще за декілька годин до інциденту виявили зрізані дерева, і за наказом керівництва вирішили зачекати, коли за ними приїдуть крадії. Коли ж вони зробили спробу їх затримати, то зловмисники стали чинити опір, один з них втік у ліс, а інший виїхав на вантажівці.

Суддя Наталія Стаднійчук визнала обох чоловіків винними у порушенні декількох статей ККУ: ч.4 ст. 246 (незаконна порубка лісу), ч.2 ст. 186 (грабіж), ч.1 ст. 342 (опір працівнику правоохоронного органу) Крім того, одного з фігурантів визнали винним також за статтею ч.2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу). Сумарно вони отримали по п'ять років тюрми.

Обидвоє чоловіків повинні сумарно заплатити «Укрзалізниці» 380 тис. грн за зрубані дерева. За експертизи також з них стягнуть по 4,4 тис. грн.

Вирок суду наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.