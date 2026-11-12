Двох лікарів з Тернополя ув'язнили за смерть півторарічного хлопчика під час лікування зубів
Медики проігнорували запальний процес у дитини та ввели її в наркоз
Двоє лікарів, з вини яких помер півторарічний хлопчик під час лікування зубів, отримали вирок. Тернопільський міськрайонний суд 12 листопада засудив стоматолога-хірурга до 2 років позбавлення волі, а анестезіологиню – до 1 року ув’язнення. Про це повідомила прокуратура Тернопільської області у четвер, 12 листопада.
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Трагічний випадок з дитиною стався у листопаді 2023 року. Хлопчика лікували під загальним наркозом у Тернопільській обласній дитячій лікарні. Батьки хотіли вилікувати карієс у сина. Медики порадили проводити процедури під загальним наркозом. Після отримання результатів аналізів – запланували операцію.
«Через півтори години після початку операції в дитини почав падати тиск. Його відвезли в реанімаційне відділення. Проте хлопчика не змогли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини», – повідомляли тоді у поліції Тернопільської області.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Під час розслідування слідчі встановили, що лікарі проігнорували хронічний запальний процес, який підтвердився попередніми аналізами крові. Також медики не провели належної передопераційної підготовки та додаткових обстежень.
Під час операції у хлопчика розвинулася гостра легенево-серцева недостатність і набряк легень, що призвело до зупинки серця та смерті пацієнта.
У суді прокурор довів зв'язок між порушеннями медичних протоколів, посадових інструкцій і настанням смерті дитини. Попри те, що обвинувачені не визнали своєї провини, докази під час судового процесу свідчили про інше.
За даними адвокатки родини Галини Янко, у смерті хлопчика визнали винним стоматолога-хірурга Володимира Кучмія та анестезіологиню Наталю Криницьку.
Суд призначив Володимиру Кучмію покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, а Наталі Криницькій – 1 рік позбавлення волі. Обидвох медиків також на 3 роки позбавили права обіймати посади, пов'язані з наданням медичної допомоги та здійсненням медичної практики. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.