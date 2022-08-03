Чоловік та жінку затримали в аеропорту «Львів» 23 лютого

Двом мешканцям Рівненщини загрожує по 12 років тюрми за ввіз в Україну заборонених препаратів. Два кілограми прекурсорів, з яких виготовляють метамфетамін, вони везли з Єгипту в ємностях з-під побутової хімії. Чоловіка та жінку викрили 23 лютого в аеропорту «Львів». За скоєне їм загрожує від десяти до 12 років ув'язнення та конфіскація майна.

Про завершення розслідування у цій справі стало відомо в середу, 3 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановило слідство, двоє мешканців Рівненщини налагодили канал контрабанди прекурсорів в особливо великих розмірах з Єгипту в Україну. Препарати з вмістом псевдоефедрину використовували для виготовлення метамфетаміну.

Обвинувачених викрили 23 лютого цього року, у міжнародному аеропорту «Львів», під час спроби перемістити близько 2 кг псевдоефедриновмісних препаратів. Таблетки були ретельно заховані у ємностях з-під побутової хімії. Орієнтовна вартість вилучених прекурсорів на «чорному ринку» перевищує 1,5 млн грн.

«За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох жителів Рівненщини. Їм інкримінують контрабанду прекурсорів в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до 12 років, з конфіскацію майна», – йдеться у повідомленні. Незабаром справу розглядатиме Рівненський міський суд.

Додамо, що у аеропорту «Львів» вже ставались подібні випадки. В лютому 2021 року правоохоронці викрили групу туристів, які привезли з Єгипту 1,5 тис. таблеток від застуди з вмістом псевдоефедрину.