Підозрювані оформили фіктивні документи про нібито отримання будматеріалів

Правоохоронці викрили посадовця Ківерцівської міськради та директора спортивної школи на розтраті понад 1,3 млн грн. За даними слідства, підозрювані оплатили за бюджетні кошти пісок і щебінь, які фактично не доставили. Про це у вівторок, 3 березня, повідомила пресслужба СБУ.

Як інформують правоохоронці, посадовець міськради за результатами публічних закупівель укладав договори із підприємцями на постачання піску та щебеню за гроші місцевого бюджету. Згідно з умовами договорів, будівельні матеріали мали поставити на територію спортшколи, а оплату здійснювати після фактичного отримання товару.

Втім, за даними слідства, підозрювані перерахували бюджетні гроші за фактично непоставлені матеріали. Для цього вони оформили фіктивні документи про нібито отримання будматеріалів, на підставі яких міськрада здійснила оплату.

Унаслідок таких дій із місцевого бюджету безпідставно перерахували понад 1,3 млн грн.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою у великих розмірах). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 26 лютого правоохоронці провели обшуки в автомобілі та кабінеті міського голови Ківерців Олександра Ковальчука. У нього вилучили флешку та мобільний телефон. За словами мера, щебінь та пісок, через які ініціювали розслідування, перебувають на відповідальному зберіганні.