Спорстмени після крадіжки поїхали у ліс та спалили Jeep Grand Cherokee

Двом мешканцям Чернівецької області присудили по 8 років ув’язнення за пограбування ювелірного магазину. Інцидент стався ще восени 2018 року у містечку Сокиряни неподалік кордону з Молдовою. Чоловіки в масках під’їхали до місцевого магазину, погрожуючи іграшковим пістолетом, напали на продавчиню і забрали ювелірних виробів на понад 2,3 млн грн. Крім ув’язнення, обоє чоловіків повинні відшкодувати власнику ювелірної крамниці всю матеріальну шкоду.

Олександра Унгуряна та Віталія Малєнкова улітку 2021-ого вже засуджували за цей злочин, однак апеляційний суд скасував покарання і направив справу на новий розгляд в інший суд (у держреєстрі відсутні рішення апеляційного суду по цій справі, відтак мотивація суду невідома). У вироку Садгірського райсуду Чернівців вказано, що чоловіки спланували злочин влітку-восени, коли готувалися до змагань на Дністрі (яким спортом вони займаються, залишається невідомим).

Уже 9 вересня 2018 року вони приїхали на позашляховику до ювелірного магазину, напали на продавчиню і забрали із приміщення майже 500 золотих прикрас вартістю 2,3 млн грн. Під час розгляду справи один з грабіжників пояснив, що під час пограбування вони використовували дитячу іграшку, а не справжній пістолет. «У магазині була одна жінка, товариш погрожував їй дитячим пістолетом. Далі вийшли разом, сіли у авто вже самі і поїхали до лісу, де спалили машину. Потім пішли на місце відпочинку, сумку з прикрасами віддали іншому чоловіку, щоб її знайшли правоохоронці, та роз’їхались по домівках», – розповів у суді один зі спортсменів.

Кому саме віддали сумку, обвинувачені не кажуть, заявляючи, що той чоловік просто зник і вони не знають, куди поділися вкрадені прикраси. Разом з тим Олександр Унгурян та Віталій Малєнков визнали вину у пограбуванні, але зазначили, що суму шкоди вважають суттєво завищеною.

Втім, суддя Садгірського райсуду Чернівців Світлана Мілінчук вирішила, що сума цілком адекватна і вина підсудних доведена. Відтак обох спортсменів визнали винними за ст. 187 ч. 4 ККУ (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що завдав матеріальної шкоди в особливо великих розмірах). Обом фігурантам справи призначили по 8 років ув’язнення з конфіскацією усього майна, крім житла. Крім того, суд зобов’язав обвинувачених виплатити власникам ювелірного магазину 2,3 млн грн матеріальної шкоди.