Славутський міськрайонний суд Хмельницької області визнав двох військовослужбовців строкової служби винними у крадіжці військового майна. Солдати винесли зі складу генератор і зарядний пристрій, а згодом продали їх за 3 тис. грн. Одному з обвинувачених призначили 10 років позбавлення волі, іншому – 10 років і шість місяців.

Як йдеться у вироку від 23 червня, злочин стався ввечері 2 лютого 2024 року на території військової частини, дислокованої у селі Стригани Шепетівського району. За версією слідства, двоє строковиків зламали навісний замок приміщення, де зберігалося майно роти охорони, та викрали бензиновий генератор і зарядний пристрій загальною вартістю 19 246 грн.

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Після цього військові вивезли вкрадене на таксі до Славути, де продали знайомому за 3 тис. грн. Уже наступного дня чоловік добровільно передав придбані речі поліцейським.

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Під час розгляду справи обидва військовослужбовці вини не визнали. Вони стверджували, що знайшли генератор і зарядний пристрій у ямі за межами військової частини, де майно нібито було прикрите гілками. За словами обвинувачених, вони не знали, що речі належать військовій частині, а після затримання правоохоронці нібито схиляли їх зізнатися у крадіжці в обмін на умовне покарання.

Втім, суд визнав ці пояснення недостовірними. Провину військових підтвердили показання представника військової частини, свідків, покупця генератора, таксиста, понятих, слідчого, а також письмові докази й результати експертиз. Суд встановив, що викрадені речі перебували на балансі військової частини та були складовими комплексу радіоелектронної боротьби «Нота».

Суддя Наталя Матвєєва визнала обох солдатів винними за ч. 4 ст. 410 КК України (викрадення військового майна за попередньою змовою в умовах воєнного стану). Одному із них призначили 10 років позбавлення волі, іншому – 10 років і шість місяців.

Крім того, із засуджених стягнуть понад 4,3 тис. грн процесуальних витрат на проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.