ДБР викрило двох військових, які надали фальшиві довідки про хвороби батьків

На Дніпропетровщині співробітники Державного бюро розслідувань викрили двох військових, які намагались ухилитися від служби за допомогою фальшивих довідок про тяжкі хвороби батьків. Про це у п’ятницю, 22 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, водій-санітар евакуаційного відділення подав рапорт командуванню, у якому вказав про необхідність догляду за тяжкохворою матір’ю. Військовий надав копії підробленого медичного акту, у якому стверджувалось, що жінка має другу групу інвалідності. При звільненні зі служби військовому виплатили близько 100 тис. грн.

Таким же чином намагався ухилитися від служби військовий іншої частини. Зв’язківець надав командуванню фальшиві медичні висновки, у яких зазначалось про нібито наявність другої групи інвалідності у батька. При звільненні боєць незаконно отримав майже 130 тис. грн.

«Слідство встановило, що довідки, на підставі яких військові отримали право на звільнення, медичними закладами не видавалися та є підробленими», – йдеться у повідомленні ДБР.

Обом військовим слідчі оголосили підозри у шахрайстві та ухиленні від військової служби. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, 19 серпня СБУ повідомила про викриття адвоката, який продавав військовозобов’язаним фіктивні довідки про нібито наявні тяжкі хвороби. До схеми адвокат залучив ще одного юриста і трьох лікарів.