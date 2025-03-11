Вимагачі - жителі Дніпра

Буковинські поліцейські 5 березня затримали двох братів, які вимагали 68 тис.доларів США неіснуючого боргу у випадкового перехожого. Коли потерпілий їм відмовив, то зловмисники погрожували чоловікові фізичною розправою та силоміць затягнули до свого автомобіля і повезли у невідомому напрямку. Правоохоронці оперативно затримали жителів Дніпра й оголосили їм про підозру.

Вимагання з погрозами двоє зловмисників влаштували просто на одній із вулиць селища Глибока. Вони зупинили жителя Чернівецького району і наказали сплатити їм неіснуючий борг в розмірі 68 тис. доларів. Коли почули відмову, то затягли чоловіка у свій автомобіль Аudі Q3 і повезли його в невідомому напрямку. Під час поїздки постраждалий подзвонив до своїх знайомих і розповів про ситуацію, яка з ним трапилася. Вже його друзі повідомили про вимагачів в поліцію.

Пі час розслідування працівники поліції спільно з колегами з обласного управління Департаменту стратегічних розслідувань з’ясували, що до вимагання боргу причетні двоє братів віком 27 та 34 років, повідомили в поліції Буковини у вівторок, 11 березня.

«Вони зупинили 26-річного буковинця, силоміць затягли його до авто та, завдаючи ударів в різні частини тіла, вимагали сплатити 68 тис. доларів неіснуючого боргу. Потім потерпілий здійснив декілька дзвінків до знайомих з проханням зібрати необхідну суму коштів, оскільки зловмисники погрожували його вбити», – йдеться в повідомленні поліції Буковини.

Правоохоронцям вдалося оперативно встановити місце перебування зловмисників і затримати їх. Братів зловили під час отримання неіснуючого боргу від друзів потерпілого. Поліцейські також провели обшуки та вилучили: два пістолети, автомобіль Audi Q3 і гроші. Всі ці докази слідчі скерували для проведення необхідних експертиз.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили затриманим про підозри за ч. 4 ст. 189 КК України (Вимагання). Суд обрав двом зловмисникам запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За скоєні злочини підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.