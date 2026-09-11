Того ж вечора поліція затримала вимагачів біля кафе

Глибоцький районний суд призначив двом братам з Дніпра іспитовий термін на півтора року за викрадення і вимагання в буковинця фіктивного боргу в розмірі 68 тис. доларів. Чоловіки затримали потерпілого в селищі Глибока, силоміць посадили його в авто та возили вулицями, погрожуючи пістолетом. У суді вони визнали провину та заявили, що відшкодували буковинцю 350 тис. грн.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Резонансний злочин трапився увечері 5 березня 2025 року на одній із вулиць Глибокої. Двоє обвинувачених, Андрій та Яків Ялови, заблокували жителя Чернівецького району на його авто та наказали сплатити їм уявний борг у розмірі 68 тис. доларів. Підозрювані розповіли, що знають про його позику в компанії ВіtСаріtаl, а тому він повинен терміново повернути гроші компанії.

Чоловік відмовився повертати гроші та почав тікати. Вимагачі наздогнали його та силоміць затягли у свій автомобіль Аudі Q3. Як йдеться у вироку суду від 4 вересня, один з братів наніс буковинцю низку ударів по голові й тулубу, а потім дістав пістолет та приставив до його живота. Обвинувачений сказав, що уб’є потерпілого, якщо він не поверне борг.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Потерпілий передзвонив до кількох своїх друзів і попросив позичити йому гроші. Він домовився зустрітися з одним із друзів у закладі Оzzу в Чернівцях. Однак товариш зрозумів, що той у біді та викликав поліцію. Того ж вечора двох вимагачів затримали біля кафе.

Після розслідування справу про вимагання і позбавлення волі людини передали до суду. За цей час двоє братів уклали угоду про примирення з потерпілим. У суді буковинець не заперечував щодо іншої кваліфікації кримінальної статті для обвинувачених. Також підтвердив, що дніпряни відшкодували йому 350 тис. грн за завдані клопоти.

У суді обвинувачені визнали провину і розкаялися. Суддя, зважаючи на пом’якшувальні обставини, призначив їм по три роки позбавлення волі, але потім змінив покарання – на півтора року іспитового терміну. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.