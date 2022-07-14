П'яний 29-річний водій Daewoo Lanos вчинив ДТП біля Шегинів

У середу, 13 липня, у селі Плешевичі Шегинівської громади на Львівщині п’яний 29-річний водій автомобіля Daewoo Lanos вчинив ДТП, внаслідок якої постраждали двоє дітей.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 13:00 у селищі Плешевичі Яворівського району. 29-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, який тимчасово проживає в одному з сіл району, скоїв зіткнення з автомобілем Hyundai, припаркованим на узбіччі дороги.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали двоє дітей – 14-річна дівчинка, яка стояла поблизу запаркованого автомобіля, та 6-річний пасажир Daewoo Lanos. Діти були доставлені до лікарні. Поліцейські встановили, що водій Daewoo Lanos керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

П'яний водій в'їхав у припарковане авто (фото поліції)

Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286-1 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.