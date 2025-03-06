Востаннє вибори у Львівській політехніці відбувалися у 2007 році

Науковець Андрій Дідик та перший проректор Олег Матвійків відмовилися від участі у виборах на посаду ректора Львівської політехніки, які відбудуться 12 березня. За посаду очільника вишу змагатимуться шестеро кандидатів. Голова організаційного комітету Володимир Атаманюк у коментарі «Суспільному» розповів, що Андрій Дідик зняв свою кандидатуру наступного дня після того, як Міністерство освіти надіслало у виш лист про кількість кандидатів на посаду ректора.

Проректор Олег Матвійків у середу, 5 березня, повідомив що знімає свою кандидатуру на користь Наталії Шаховської. Він зазначив, що відмовився від виборів через особисті обставини.

«Я ухвалив непросте рішення – зняти свою кандидатуру з виборів на посаду ректора нашого університету. Таке рішення продиктоване усвідомленням поточної ситуації та особистими обставинами. Перепрошую перед тими, чиї сподівання не виправдав. Сьогодні я також задекларував, що на виборах ректора голосуватиму за Наталію Шаховську», – написав Олег Матвійків.

Додамо, що на виборах 12 березня змагатимуться шестеро кандидатів. Зокрема, це 40-річний Олександр Березко, який є доцентом кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності та керує відділом підтримки й розвитку вебсервісів ЦІЗ університету. У 2022 році Березко став президентом Європейської ради аспірантів та молодих дослідників (Eurodoc).

Змагатиметься за посаду 63-річний заступник директора Інституту будівництва та інженерних систем Зіновій Бліхарський, який також працює заступником директора з науково-педагогічної роботи. Бліхарський також зареєстрований як ФОП і працює у сфері інжинірингу, геології та геодезії, архітектури тощо. У 2007 році його нагородили державною премією України в галузі архітектури за реставрацію палацу Бандінеллі, що на площі Ринок.

Кандидатом на посаду ректора є 47-річний доктор економічних наук Назар Подольчак. Він створив та очолює кафедру адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку ЛП. Крім цього, Подольчак керує Tech StartUp School та Науковим парком Львівської політехніки SID CITY.

Ще одним кандидатом є 69-річний доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних технологій видавничої справи Юрій Рашкевич. У минулому він був проректором Львівської політехніки та заступником міністра освіти. У декларації кандидата йдеться, що основне його місце роботи – Національне агентство кваліфікацій.

За посаду змагатиметься 43-річний доктор технічних наук, хімік-технолог Дмитро Симак. Він до 2023 року працював професором кафедри цивільної безпеки та хімічної інженерії Львівської політехніки.

Також у виборах бере участь 46-річна докторка технічних наук, засновниця кафедри систем штучного інтелекту та директорка Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Наталія Шаховська.

Додамо, що востаннє вибори у Львівській політехніці були 2007 року. З того часу університет очолює Юрій Бобало. Згідно з українським законодавством, він більше не може обіймати посаду.