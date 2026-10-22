Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення

У Тернополі правоохоронці викрили двох керівників приватного акціонерного товариства, які протягом року незаконно отримували оренду від 56 підприємців. Сума завданих збитків становить майже 1,3 млн грн, повідомили в поліції Тернопільської області у четвер, 22 жовтня.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За даними слідства, торгові кіоски на Центральному ринку розташовані на ділянці площею 0,045 га на перетині вулиць Шептицького та Оболоня. У червні 2023 року в товариства закінчився термін оренди цієї території. Після цього Тернопільська міськрада припинила право користування нею та повідомила про це ПАТ.

Однак керівники товариства ввели в оману 56 торговців, які раніше орендували в них місця. Вони запевняли, що ПАТ все ще розпоряджається ділянкою, а тому оренду варто сплачувати на рахунок товариства. Якщо ж торговці відмовлялися, бізнесмени погрожували заборонити їм займатися торгівлею.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Упродовж серпня 2023 року – вересня 2024 року керівники ПАТ отримали 1,3 млн грн від підприємців за користування торговими місцями на земельній ділянці.



За даними прокуратури Тернопільської області, правоохоронці повідомили про підозру двом керівникам акціонерного товариства за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.