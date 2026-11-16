Двоє жителів Тернополя отримали по 5 років в’язниці за побиття військового ТЦК на вулиці. Чоловіки самі розпочали конфлікт, ображали, а потім побили його. Свої дії вони знімали на відео. У працівника ТЦК лікарі діагностували вивих руки та численні садна лиця й голови.

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Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 3 листопада, інцидент стався о 19:30 24 лютого на вул. Лесі Українки біля будинку №12. Обвинувачені Назар Цебринський та Ігор Дудич помітили на вулиці військового, який був одягнутий у форму ЗСУ із шевронами працівника ТЦК.

Чоловіки підійшли до нього, почали ображати й шарпати за одяг. Один з обвинувачених потягнув військового за куртку і той впав на землю. Після цього тернополяни били чоловіка ногами по голові, тулубу та кінцівках.

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Лікарі зафіксували у військового вивих плечової кістки, а також рани голови, синці на скронях, чисельні садна на обличчі. Ці травми зарахували до легких тілесних ушкоджень.

Один із обвинувачених у судовому засіданні пояснив, що конфлікту не сталося б, якби чоловік був би без форми. Не зупинило їх також те, що військовий у той момент не проводив мобілізаційних дій. Також працівник ТЦК намагався уникнути конфлікту й піти геть, однак чоловіки його наздогнали.

Потерпілий у суді вимагав притягнути до відповідальності обох чоловіків. Суд, дослідивши відеодокази та свідчення, призначив обом обвинуваченим по 5 років позбавлення волі. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.