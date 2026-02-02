Зловмисники облили легкозаймистою сумішшю шини на даху одного з кіосків і підпалили їх

Рівненський міський суд виніс вирок військовослужбовцям Павлу К. та Артему Д. за підпал кіосків на ринку «Дикий» в Рівному. Обвинувачені свою провину визнали, проте мотиву вчинку не назвали. За скоєне їм призначили по 170 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 30 грудня, інцидент стався 4 вересня близько 02:00 на ринку «Дикий» в Рівному, що на вулиці Здолбунівській. Рятувальники повідомили поліцію про пожежу в кіосках, яку їм вдалося загасити.

На місці події правоохоронці встановили, що перед підпалом невідомі побили охоронця ринку. Після цього вони облили легкозаймистою сумішшю автомобільні шини на даху одного з кіосків і підпалили їх. Вогонь поширився також на стіни двох сусідніх торговельних точок. Завдані збитки експерти оцінили у 482 тис. грн.

Через п’ять днів після події поліція повідомила про затримання двох чоловіків, причетних до підпалу. Ними виявилися військовослужбовці віком 28 та 29 років. За даними слідства, чоловіки діяли не самі, однак інших співучасників злочину наразі встановлюють.

Під час судового розгляду Павло К. та Артем Д. визнали, що підпал був спланованим, однак мотивів своїх дій не пояснили. Обвинувачені також заявили, що повністю відшкодували власнику завдані збитки та просили призначити їм покарання у вигляді штрафу.

Суддя Євгеній Сидорук визнав військовослужбовців винними в умисному знищенні майна шляхом підпалу, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України), та призначив кожному по 170 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.