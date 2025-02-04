Сарненський районний суд виніс вирок двом вʼязням Катеринівської виправної колонії Олександру Чернишову та Максиму Філіппову за шахрайство. Обвинувачені звʼязувалися з сімʼями полонених або безвісти зниклих військовослужбовців і обіцяли за винагороду надати їм інформацію про родича. За скоєне чоловіки отримали по понад 5 років тюрми із конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку від 20 січня, із жовтня 2022 року увʼязнені Олександр Чернишов і Максим Філіппов шукали в інтернеті оголошення про пошук військовослужбовців ЗСУ, які потрапили в полон або зникли безвісти під час бойових дій. Тоді обвинувачені звʼязувалися з авторами публікацій і стверджували, що мають інформацію про захисників.

За даними слідства, вʼязні почергово спілкувалися з рідними зниклих воїнів. Вони переконували потерпілих, що їхній родич перебуває в російському полоні, а за винагороду вони нібито можуть організувати з ним дзвінок, а в подальшому – звільнення з полону. Залежно від поведінки потерпілих, обвинувачені вимагали за свої послуги різні суми. Під час розслідування зʼясувалося, що Олександр Чернишов і Максим Філіппов ошукали щонайменше 12 людей на понад 106 тис. грн.

Суддя Ігор Довгий визнав обох засуджених винними за ч. 4 ст. 190 КК України ( шахрайство, вчинене у великих розмірах) й призначив організатору 5,5 років тюрми, а його спільнику – 5 років і 3 місяці увʼязнення. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.