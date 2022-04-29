Із церкви вкрали техніку та продукти на 10 тис. грн

Вночі у Чернівцях невідомі залізли до храму та викрали комп’ютерну техніку та продукти, які були призначені для переселенців. Поліцейські встановили, що до крадіжки причетні двоє місцевих мешканців віком 17 і 20 років. Обох хлопців затримали, зараз вони перебувають у СІЗО. За крадіжку під час воєнного стану їм загрожує до восьми років ув’язнення.

За інформацією прес-служби поліції Чернівецької області, про крадіжку правоохоронцям повідомив настоятель храму. За його словами, із приміщення церкви винесли техніку та продукти для переселенців.

«Невідомі вночі проникли до приміщення парафіяльного дому і викрали мережеве обладнання та харчові продукти, які там зберігалися для вимушених переселенців. Попередньо, сума завданих збитків склала приблизно 10 тис. грн», – йдеться у повідомленні поліції.

Поліція розшукала причетних до крадіжки вже через дві години. Правоохоронці затримали 17-річного та 20-річного мешканців Чернівців, які раніше були причетні до злочинів. У хлопців вилучили все вкрадене майно.

Наразі обоє затриманих перебувають у СІЗО. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка). За скоєне затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.