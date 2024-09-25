Двоє зловмисників уникли покарання за викрадення хмельничанина для вимагання 1,6 млн грн боргу
Обвинувачені змушували потерпілого продати квартиру, щоб сплатити борг
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Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок Анатолію Заїченку та Дмитру Зінчуку, які зі застосуванням сили вимагали у місцевого жителя повернути 1,6 млн грн боргу. Обвинувачені викрали потерпілого, били його та погрожували розправою. За скоєне їм призначили по два роки іспитового терміну.
Як йдеться у вироку суду від 19 вересня, протягом 2023 року житель Хмельницького взяв три позики на загальну суму 1 627 716 грн. Аби повернути борг, Анатолій Заїченко та Дмитро Зінчук почали телефонувати до потерпілого й погрожувати розправою. Вранці 18 лютого 2024 року обвинувачені приїхали до чоловіка й запропонували завезти його на перекредитування боргу, на що той погодився. Усі разом вони виїхали з Хмельницького у напрямку села Лісові Гринівці, втім автомобіль раптово зупинили в лісосмузі за селом Скарженці. Обвинувачені дістали з багажника дві металеві лінійки, вивели потерпілого з транспортного засобу та почали наносити йому численні удари. Підсудні змусили хмельничанина написати розписку про те, що він нібито виїхав за кордон на заробітки, а потім забрали його паспорт і ключі від квартири. Після цього Анатолій Заїченко та Дмитро Зінчук знову посадили потерпілого в авто, де змушували його телефонувати до родичів і знайомих, аби знайти гроші. Чоловіка завезли до підвалу швейного цеху, де продовжили бити пластиковою трубою. Близько 16:40 його відпустили. Втім, обвинувачені продовжували щоденно телефонувати, погрожували розправою та примушували потерпілого продати його квартиру, аби повернути їм борг.
Затримали зловмисників 1 квітня 2024 року. Вони двоє визнали свою вину та розкаялись.
Суддя Інна Порозова визнала Анатолія Заїченка та Дмитра Зінчука винними у примушуванні до виконання цивільно-правових зобов'язань, викраденні людини та незаконному заволодінні паспортом (ч.2 ст.355, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357 КК України) й призначила кожному по два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.