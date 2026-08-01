Джоан Роулінг написала листа українському морпіху, який пережив російський полон
Джоан Роулінг також надіслала книгу «Гаррі Поттер і філософський камінь» з автографом
Британська письменниця, авторка серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг надіслала українському військовому Олександру Іванову книгу зі своїм автографом та особистим листом. Про це у суботу, 1 серпня, повідомило видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», яке видає книжки про Гаррі Поттера українською мовою.
Олександр Іванов – майор морської піхоти та оборонець Маріуполя Олександр Іванов провів у російському полоні 4 роки, 1 місяць і 3 дні. До України він повернувся під час обміну полоненими 15 травня. Розповідають, щоб підтримати побратимів у неволі, він по пам'яті переповідав усі сім книг про Гаррі Поттера, адже був давнім шанувальником поттеріани.
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Після звільнення дружина військового Неллі, яка раніше звернулася з листом до Джоан Роулінг, отримала відповідь від письменниці. Авторка надіслала захисникові книгу «Гаррі Поттер і філософський камінь» з особистим автографом і листом, у якому побажала йому здоров'я, щасливого життя та зазначила, що знає, як її історії допомагали українським полоненим пережити найважчі часи.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Я чула, що ви є великим шанувальником “Гаррі Поттера” і що ці історії приносили вам розраду під час перебування в російському полоні. Я дуже рада дізнатися, що вас звільнили й ви повернулися додому, в Україну. Бажаю вам довгого, щасливого життя попереду», – написала письменниця.
На фото Олександр Іванов
Сам Олександр Іванов опублікував фотографію листа у соцмережах і подякував авторці, процитувавши один із найвідоміших висловів із поттеріани:«Дива трапляються! Адже щастя можна знайти навіть в найтемніші часи, якщо не забувати звертатись до світла».
Нагадаємо, британсько-українська компанія United Heroes планує екранізувати книгу Шона Піннера «Живи. Борися. Виживи» про російський полон. Над сценарієм працюватимуть Едвард Гарді та Стівен Найт.