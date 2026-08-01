Джоан Роулінг надіслала листа морпіху Олександру Іванову

Британська письменниця, авторка серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг надіслала українському військовому Олександру Іванову книгу зі своїм автографом та особистим листом. Про це у суботу, 1 серпня, повідомило видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», яке видає книжки про Гаррі Поттера українською мовою.

Олександр Іванов – майор морської піхоти та оборонець Маріуполя Олександр Іванов провів у російському полоні 4 роки, 1 місяць і 3 дні. До України він повернувся під час обміну полоненими 15 травня. Розповідають, щоб підтримати побратимів у неволі, він по пам'яті переповідав усі сім книг про Гаррі Поттера, адже був давнім шанувальником поттеріани.

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Після звільнення дружина військового Неллі, яка раніше звернулася з листом до Джоан Роулінг, отримала відповідь від письменниці. Авторка надіслала захисникові книгу «Гаррі Поттер і філософський камінь» з особистим автографом і листом, у якому побажала йому здоров'я, щасливого життя та зазначила, що знає, як її історії допомагали українським полоненим пережити найважчі часи. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

«Я чула, що ви є великим шанувальником “Гаррі Поттера” і що ці історії приносили вам розраду під час перебування в російському полоні. Я дуже рада дізнатися, що вас звільнили й ви повернулися додому, в Україну. Бажаю вам довгого, щасливого життя попереду», – написала письменниця.

На фото Олександр Іванов

Сам Олександр Іванов опублікував фотографію листа у соцмережах і подякував авторці, процитувавши один із найвідоміших висловів із поттеріани:«Дива трапляються! Адже щастя можна знайти навіть в найтемніші часи, якщо не забувати звертатись до світла».

Нагадаємо, британсько-українська компанія United Heroes планує екранізувати книгу Шона Піннера «Живи. Борися. Виживи» про російський полон. Над сценарієм працюватимуть Едвард Гарді та Стівен Найт.