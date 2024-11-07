SWEET.TV тішить цікавими новинками

Продовження оскароносного «Джокера» 2019 з Хоакіном Феніксом та Леді Ґаґою стало одним з найобговорюваніших фільмів осені. Режисеру Тодду Філліпсу вдалося створити неочікуване кіно, яке вже можна переглянути онлайн і офлайн без реклами на SWEET.TV.

Хоакін Фенікс багато часу приділяв створенню свого персонажа, а роботу над сміхом він вважав однією з найскладніших. «Джокер» 2019 став першим фільмом з рейтингом R, який зібрав 1 мільярд доларів у світовому прокаті. А «Джокер: Божевілля на двох» ще глибше розкриває характер головного героя, занурюючи глядачів у темний світ його боротьби із самим собою та суспільством.

Про що фільм «Джокер: Божевілля на двох»

Артур Флек перебуває у психіатричній лікарні в очікуванні суду. Саме тут він знайомиться з Гарлі Квін. Вони намагаються втекти, проте пару ловлять – Артур опиняється в ізольованій камері, а Гарлі мають випустити.

Жінка обіцяє бути на всіх засіданнях. Проте суд стає непередбачуваним для учасників процесу. І чим закінчиться ця історія, вгадати неможливо. Проте розв'язку вже зараз можна побачити на SWEET.TV.

«Джокер: Божевілля на двох» вже можна подивитися на SWEET.TV

Цікаві факти про кіно

Культовий сміх лиходія Хоакін Фенікс назвав «чимось майже болісним».

«Я думаю, що для Джокера це частина його самого, яка хоче вирватись назовні», – вважає актор.

Кажуть, що ідея сиквелу прийшла до Хоакіна Фенікса уві сні, й він є першим за всю кар'єру актора.

В оригіналі частина назви «Божевілля на двох» написана французькою – Folie a Deux. Цей термін позначає двох або більше людей, які поділяють одне божевілля або марення.

Перший трейлер отримав 167 мільйонів переглядів в інтернеті за перші 24 години, що є другим показником серед усіх фільмів Warner Bros. після «Воно» (2017) зі 197 мільйонами переглядів.

Леді Ґаґа наполягала на тому, щоб під час знімання актори та група називали її лише «Лі». Оператор Лоуренс Шер, сказав: «Я ніколи не зустрічав справжньої Леді Ґаґи на знімальному майданчику, я взагалі її не знав».

Зовнішність Білла Смітровіча (судді Германа Ротвакса) – данина поваги Мартіну Скорсезе. Він мав сильний вплив на «Джокер: Божевілля на двох», і його «Король комедії» (1982) з Робертом Де Ніро став натхненням для образу Джокера у фільмі 2019 року.

Тодд Філліпс описав Хоакіна Фенікса в образі Артура як «хлопця, який помилково стає символом».

«Його справжня мета – розсмішити людей і принести радість у світ», – каже режисер.

Хоакін Фенікс також розповів про те, як змінювалося його уявлення про Джокера.

«Під час знімання було відчуття, що кожного дня ми відкривали для себе нові сторони його особистості... Це була його боротьба за те, щоб знайти щастя, відчути зв'язок, відчути тепло і любов, і це та частина персонажа, яка мене зацікавила. Він був для мене дуже різним. Той, ким він був у перші кілька тижнів знімання, абсолютно відрізнявся від того, ким він став. Він постійно розвивався. У мене ніколи не було такого досвіду. Чим більш непередбачуваним і вільним ми його залишали, тим більш захоплюючим він був», – зауважив актор.

Фільми «Джокер» і «Джокер: Божевілля на двох» можна подивитися на SWEET.TV, ставши свідком одного з найнеймовірніших перевтілень у світі кіно. Прем'єри у найкращій якості, телебачення, улюблені фільми, серіали та мультфільми – усе це є в одному, українському сервісі.

Зі SWEET.TV можна забути про зависання та рекламу під час кіно. Якщо спізнились на шоу, є можливість увімкнути його у записі, а якщо хочеться подивитись фільм без інтернету та світла, треба просто попередньо його завантажити. Адже SWEET.TV зробив усе, щоб глядачам було зручно, де б вони не були.