Дар’я Білодід здобула перше золото в новій ваговій категорії

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виграла на Кубку Європи першу золоту медаль у ваговій категорії до 57 кг, повідомила в неділю, 7 серпня, Федерація дзюдо України.

Білодід виграла етап Кубка Європи, який відбувався у Ризі. На шляху до перемоги українка здолала чотирьох суперниць та виграла своє перше міжнародне золото після переходу до категорії до 57 кг.

21-річна Дар'я Білодід є дворазовою чемпіонкою світу і Європи та бронзовою медалісткою Олімпіади-2020 у вазі до 48 кг. Востаннє вона виступала у цій категорії на Іграх у Токіо влітку 2021 року.

У липні 2021 року Дар'я Білодід заявила, що збирається змінити вагову категорію, зазначає Espreso.tv.