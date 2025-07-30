Інспектори виїхали на місце після перегляду відео, знятому біля Великої гуцульської гойдалки

Державна екологічна інспекція Карпатського округу перевірила інформацію про масовий джипінг поблизу села Бережниця Верховинського району. Фотографії із понад десятком повнопривідних позашляховиків днями оприлюднили у соцмережах. що викликало хвилю обурення серед користувачів.

Як повідомила екоінспекція, джипінг на Велику гуцульську гойдалку, розташовану на горі Бенджола (1086 м) у Верховинському районі, відбувся поза межами природно-заповідного фонду, тож жодних порушень у масовому катанні немає.

У Держекоінспекції розповіли, що виїхали на місце після перегляду відео, знятого на популярній атракції у селі Бережниця.

«Під час обстеження встановлено, що вказане скупчення транспортних засобів було поза межами територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Факт підтверджується з використанням відкритих картографічних даних, зокрема інтерактивної карти, яка дозволяє перевірити межі заповідних територій», – пояснили в екоінспекції.

Зазначимо, велику гойдалку встановили на вершині гори Бенджола мешканці села Бережниця. До популярної атракції туристи можуть дістатися пішим маршрутом або джипінг-туром, який розробили у Верховині. Вартість туру для п’ятьох осіб становить від 3500 грн до 6500 грн.

Нагадаємо, Верховна Рада заборонила джипінг за межами доріг загального користування у заповідниках у січні 2025 року. Штрафи за порушення закону сягають від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн, а для посадовців – від 17 до 25,5 тис. грн. Станом на липень 2025 року екоінспектори склали 8 адмінпротоклів за джипінг природно-заповідними територіями у Карпатах.