Харків'янка Валентина катається на сапборді у високогірному озері Герешаска в гірському масиві Свидовець на Закарпатті

Нещодавно в соціальних мережах розгорілася дискусія навколо фото, на якому харків'янка катається на сапборді у високогірному озері Герешаска в гірському масиві Свидовець на Закарпатті. Користувачі активно засуджували такий вид відпочинку, адже озеро має статус заповідної зони. ZAXID.NET вирішив з'ясувати деталі і звернувся до Державної екологічної інспекції Закарпатської області з запитом щодо цього інциденту.

Про інцидент стало відомо з дописів користувачів Тредс, які опублікували скриншот зі сторінки жінки в Інстаграмі, що похвалилася відпочинком на сапборді на озері Герешаска. У своєму дописі користувачка з ніком ua_valentyna оприлюднила кілька світлин: на одній вона позує біля пікапа Ford F150 із номерним знаком AX1141HX на тлі гірського озера, на іншій вже плаває на сапборді водоймою, що входить до заповідної зони.

Скриншот зі сторінки тредс Альони Кравцової

«А це, про що я навіть уявити не могла. Я то собі планувала катануть на сапі в Карпатах, але те, що це буде на висоті 1577 м посеред полонин, гірських хребтів, на мальовничому високогірному льодовиковому озері, в моїй голові точно не було такої атмосфери», – підписала фото Валентина, у профілі якої було написано, що вона викладає вокал.

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Розголосу ситуації надали дописи у тредс Христини Жук та Альони Кравцової, під якими користувачі активно висловлювали обурення такому відпочинку. Після хвилі критики у соцмережах жінка видалила допис і закрила свої сторінки.

Фото скриншот користувача тредс Ольги Кулик

У відповіді на запит ZAXID.NET державна екологічна інспекція у Закарпатській області зазначила, що про інцидент їм не було відомо і пояснили, що озеро Герашаска є гідрологічною пам’яткою природи місцевого значення і перебуває під охороною закону. На його території заборонена будь-яка діяльність, яка може зашкодити екосистемі чи змінити природний стан водойми.

«Озеро “Герашаска” – гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення, розташоване в межах урочища “Герешавське”, Великобичківської селищної ради, Рахівського району Закарпатської області. На території гідрологічної пам’ятки забороняється будь-яка діяльність, що загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни первісного стану. Озеро “Герашаска”, як гідрологічна пам'ятка, об'єкт охороняється законом для збереження унікальної екосистеми, рідкісних видів флори та гідрологічного режиму», – йдеться у відповіді відомства.

Водночас в інспекції не змогли дати чітку відповідь на питання, чи порушує катання на сапбордах природоохоронне законодавство. Щоб встановити це, відомство направило запит до Департаменту екології Закарпатської ОДА з проханням надати копію положення про гідрологічну пам'ятку природи місцевого значення.

«Державна екологічна інспекція у Закарпатській області з метою здійснення державного нагляду (контролю) звернулася до Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації щодо надання належним чином завіреної копії положення про гідрологічну пам'ятку природи місцевого значення Озеро “Герашаска”», – зазначила у відповіді екоінспекція.

Разом з тим екологи зазначили, що якщо перевірка підтвердить факт порушення режиму охорони, то відповідальність може бути як адміністративною, так і цивільною чи кримінальною.

Якщо перевірка підтвердить порушення режиму охорони гідрологічної пам'ятки природи, жінку можуть притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на яку посилається й Держекоінспекція. Вона передбачає штраф для громадян від 51 до 136 грн, а також може застосовуватися конфіскація знарядь правопорушення. Якщо ж буде встановлено, що діями завдано шкоди природно-заповідному фонду, порушника також можуть зобов'язати відшкодувати завдані збитки.

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До слова, днями у соцмережах розгорівся ще один скандал, пов’язаний з озером Герешаска. У мережі користувачі поширили відео, на якому група джиперів каталася по воді на березі високогірної водойми.