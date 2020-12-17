Екологічними є прикраси з натуральних матеріалів – дерев'яні, з макраме чи з натуральних тканин

Яка ялинка екологічніша – жива чи штучна, та чи є їй альтернатива, який святковий декор обрати, щоб не залишити після свят купу сміття – розбирався «The Village Україна» разом із консультанткою зі сталого розвитку Олесею Вершигорою.

Жива чи штучна

Найбільш екологічний варіант – не купувати жодної ялинки. Проте для багатьох людей таке рішення може бути занадто радикальним – особливо, якщо в родині є діти, тому спробуємо знайти компроміс і розібратися в перевагах і недоліках обох варіантів.

Однозначно не варто купувати живу ялинку на стихійних ринках, адже так ви підтримуєте незаконну вирубку дерев. Особливо небезпечною є вирубка смерек: вони вбирають близько 200 л вологи на день, коли йдуть дощі, а їхнє коріння утримує землю від зсувів, запобігаючи паводкам. Не продані ялинки зі стихійних ринків переважно не утилізують належним чином і просто залишають біля смітників.

Фото Green Queen

Кращий варіант – придбати ялинку в законних точках продажу. Проте до того, як ялинка потрапить у ваш дім, вона вже матиме екологічний слід. Щоб виростити ялинку, спершу треба доставити саджанці, а під час вирощування витратити велику кількість води. Найбільший вуглецевий слід залишає по собі транспортування до місця продажу.

Штучні ялинки, які зазвичай обирають через довговічність, виготовляють з нафтопродуктів, тобто використовують природні ресурси. Заготівля сировини, доставка на фабрики, виробництво, транспортування до магазинів – усе це залишає значно більший вуглецевий слід, ніж вирощування живих ялинок на фермах. Особливо, якщо ви купуєте штучну ялинку, виготовлену в Китаї: що більша відстань транспортування, то більший вуглецевий слід.

За даними British Carbon Trust, вуглецевий слід живої ялинки, яку віддали на переробку або використали як дрова, – 3,5 кілограма СО 2 . Якщо ялинку викинули на смітник – він зростає до 16 кілограмів СО 2 . Натомість вуглецевий слід штучної ялинки може сягати 40 кілограмів СО 2 .

Фото Drive Green

Якщо користуватися штучною ялинкою більше 10-12 років, її вуглецевий слід може виявитися меншим у порівнянні з живими ялинками, які потрібно вирощувати й вирубувати щороку. Проте живу ялинку можна здати на переробку, а утилізувати штучну складно – українські компанії, які займаються відходами, ще шукають варіанти. Наприклад, станція «Україна без сміття» їх лише спалює, тому, якщо ви хочете позбутися старої штучної ялинки, ліпше її перепродати чи просто віддати комусь для подальшого використання.

Крім того, дешеві штучні ялинки роблять із неякісних легкозаймистих матеріалів, які під час нагрівання виділяють у повітря шкідливі речовини та загрожують здоров’ю. Тому при виборі штучної ялинки звертайте увагу на якість матеріалів і слідкуйте, щоб вони мали сертифікат якості та безпеки.

Більш сталий варіант – придбати штучну ялинку, яку вже використовували, наприклад, на OLX чи просто в знайомих. Повторне використання речей – це завжди екологічніше за купівлю нових, ще й дешевше. Крім того, таким чином ви не підтримуєте попит на виготовлення нових ялинок.

Ялинка в горщику – теж екологічний варіант, якщо правильно за нею доглядати та посадити в землю. Інакше ялинка загине, й її все одно потрібно буде здати на переробку. Якщо купувати таку щороку, це не дуже екологічно.

Фото «Епіцентру»

Після свят не можна відразу виносити ялинку в горщику на вулицю, бо вона чутлива до температурного перепаду. Краще спочатку поставити її на засклений балкон, а висадити в землю лише тоді, коли на вулиці стане тепліше – приблизно в березні.

Центр альтернативного озеленення Києва пропонує взяти в оренду ялинку в горщику. Замовнику її доставляють додому, а після свят забирають для висадження й повертають суму застави. За бажанням, ялинку можна також висадити самостійно біля свого будинку.

Альтернатива ялинці

Олеся Вершигора каже, що багато років вже святкує Новий рік і Різдво без ялинки, натомість приграшає іграшками рослину в горщику – заміокулькас. Проте цьогоріч вона захотіла поставити саме ялинку, і придбала штучну в знайомих.

«Якщо хочеться прикрасити хвойну рослину – зверніть увагу на араукарію. Це кімнатна ялинка, яку не треба пересаджувати на вулицю, вона може продовжувати рости в горщику», – каже Олеся.

Замість окремої рослини можна придбати віночок або гілочку з живої ялинки. Зазвичай це відходи від ялинок – щоб їх отримати, не вирубували ціле дерево. Під час купівлі варто звернути увагу на декор, адже, якщо за основу використовують натуральні матеріали, то прикраси часто з пластику.

Фото Real Homes

Дуже багато варіантів екологічних альтернатив ялинкам можна знайти на Pinterest. Наприклад, можна викласти гілочки у формі ялинки або книжки та прикрасити їх гірляндою. Узагалі одна гірлянда може закрити відразу кілька питань щодо декору: приміром, її можна повісити на стіну у формі ялинки, і тоді вже не потрібно купувати дерево та додаткові іграшки для нього.

Обираючи гірлянду, звертайте увагу на сертифікат якості: дешеві несертифіковані можуть спричинити коротке замикання. Якщо пластик гірлянди має неприємний запах, найімовірніше, він має низьку якість і під час нагрівання виділятиме шкідливі речовини.

Фото The Green Hub

Дешеві гірлянди швидше ламаються – доводиться купувати нові щороку, що неекологічно. Краще купити якісну сертифіковану гірлянду, яка коштуватиме дорожче, але вона буде безпечна й служитиме роками. Обирайте гірлянду місцевого виробництва або з ближніх європейських країн – така прикраса матиме менший вуглецевий слід.

Екоприкраси

Найкраще з погляду довкілля – не купувати нове, а використовувати речі повторно, наприклад, придбати вживані прикраси чи взяти у друзів непотрібні вже їм або навіть позичити. Таким чином ми не створюємо новий попит і допомагаємо людям, що мають надлишок, екологічно позбутися непотрібних речей.

Якщо все ж таки хочете придбати нові прикраси, звертайте увагу на матеріал. Екологічними є іграшки зі скла, але цей варіант не підходить людям, у яких є маленькі діти чи домашні тварини, які можуть перевернути ялинку. У такому разі краще надати перевагу дерев’яним, прикрасам із макраме чи з натуральної тканини. Знову ж таки обирайте іграшки локального виробництва.

Фото The Independent

Як альтернатива, для декору ялинки чи віночків можна використати засушені апельсини, горішки, шишки, палички кориці. З шишок і засушених цитрусових можна зробити гірлянду. Прикраси можуть бути їстівними – наприклад, можна спекти або купити імбирне печиво, цукерки чи шоколад у формі ялинкових іграшок. Ще одна ідея – прикрасити кімнату фотографіями найяскравіших моментів року. Безліч варіантів екологічного декору можна знайти на Pinterest.

Фото Zero Waste Memoirs

Олеся Вершигора радить відмовитися від іграшок із глітером, тому що це мікропластик, який непомітно потрапляє до нашого організму та може зашкодити. Іграшки та дощики з пластику, метафан – це також неекологічний варіант. Більш екологічна альтернатива для декору й пакування подарунків – конфеті з натуральних матеріалів.

Найбільш екологічно використати для декору ті ресурси, які вже у вас є або які були у вжитку, тобто не підтримувати попит на нові речі. Якщо чогось вам усе-таки не вистачає, йдіть по покупки підготовленими, зі списком, аби не купити зайвого. Якщо придбали річ, яка виявилася непотрібною, – краще не соромитися повернути її назад у магазин.