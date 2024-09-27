Директор шахти використав не за призначенням кошти, виділені в межах конкретної бюджетної програми

Колишньому директору шахти на Львівщині повідомили про підозру в нецільовому використанні майже 2 млн бюджетних коштів, виділених в межах програми ліквідації неперспективних шахт.

Як розповіли у п’ятницю, 27 вересня, у БЕБ та прокуратурі Львівщини, в грудні 2022 року директор шахти під час виконання бюджетної програми мав забезпечити заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств. Однак під час розподілу коштів використав майже 2 млн грн не за цільовим призначенням цієї програми. Кошти пішли на погашення заборгованості за спожиту електроенергію минулих років.

«Для цього підозрюваний підписав та скріпив печаткою відповідні документи. Йдеться про акти прийняття-передавання продукції від постачальника послуг з розподілу електроенергії, які повинні були оплачуватися підприємством за рахунок власних коштів», – повідомили в прокуратурі.

В подальшому службовець на підставі платіжного доручення неправомірно перерахував майже 2 млн грн.

У результаті ексдиректор шахти отримав підозру за нецільове використання бюджетних коштів (ч. 1 ст. 210 КК України).