Володимир Захарко працював на посаді директора Шацького нацпарку з 2014 по 2017 рік

Шацький райсуд визнав невинуватим екс-директора Шацького національного природного парку Володимира Захарка за вирубку лісів на 7,3 млн грн. Як встановило слідство, посадовець видав лісорубні квитки без встановлених лімітів та дозволів для проведення санітарних рубок. За підрахунками експертів, внаслідок цього держава зазнала збитків на 7,3 млн грн. Однак суд дійшов до висновку, що Володимир Захарко нічого не порушив, оскільки станом на 2017 рік він мав право видавати лісорубні квитки без лімітів. Відтак його повністю виправдали, крім того, за експертизи держава повинна заплатити понад 26 тис. грн. Зазначимо, що наразі Володимир Захарко є депутатом Ковельської районної ради від партії «За майбутнє».

Як йдеться у вироку Шацького райсуду, справу кваліфікували за ч.2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Стаття передбачає мінімально від двох до п'яти років ув'язнення.

В суді Володимир Захарко підтвердив, що справді підписував лісорубні квитки на проведення вибіркових санітарних рубок, які необхідні для покращення якості лісових насаджень. Нацпарк отримав на це дозволи від обласного управління екології, управління лісомисливського господарства, науково-технічної ради парку. Близько 90% зрубаних дерев, за його словами, продали населенню та місцевим підприємствам на дрова. Допитані у суді колишні підлеглі Володимира Захарка його слова підтвердили.

Суд постановив, що станом на 2017 рік санітарні рубки, згідно з законодавством, не вважались спецвикористанням природних ресурсів та не вимагали лімітів на проведення. Ця норма набрала чинності лише з 2018 року. Оскільки закон не має зворотньої сили, у діях директора не знайшли ніякого криміналу.

«На час здійснення Шацьким національним природним парком на підставі зазначених в обвинувальному акті лісорубних квитків рубок формування і оздоровлення лісів у 2017 році був відсутній законодавчо встановлений обов'язок лісокористувача проводити зазначені рубки згідно з лімітами на спеціальне використання природних ресурсів на підставі дозволів. Вказані рубки були здійсненні відповідно до чинного на той час законодавства», – вирішив суд.

Суддя Наталія Жевнєрова визнав Володимира Захарка невинуватим у зв'язку з недоведеністю в його діях складу кримінального порушення. Також держава повинна оплатити понад 26 тис. грн за проведені експертизи. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що Володимира Захарка призначили на цю посаду в 2014 році, а звільнили в 2017. Наразі він є депутатом Ковельського районної ради у фракції «За майбутнє».