Відомий футболіст тепер перебуває у бригаді наступу «Буревій»

Колишній захисник футбольного клубу «Динамо» і збірної України Владислав Ващук став на захист українського народу. Відомий футболіст опублікував пост у Facebook, у якому повідомив, що поповнив лави Національної гвардії.

«Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі та рідні досі в шоці. І так, я знаю, що деякі мене ніколи не зрозуміють. Але я справді вірю в нашу перемогу. Я бачив «русский мир» на власні очі і робитиму все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти, що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу «Буревій». Солдат Владислав Ващук. Служу українському народу», – написав Ващук.

Владиславу Ващуку 48 років. Він грав у «Динамо» з перервами з 1993 до 2008 року. За цей період захисник зіграв 357 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 голів та зробив один асист. На клубному рівні також грав за «Чорноморець», московський «Спартак», «Волинь» та «Львів». Футбольну кар'єру завершив у 2011 році в складі «Волині». У 2015 відкрив власну футбольну школу.

Ващук дев'ять разів виграв чемпіонат України та шість разів завойовував національний кубок.

У складі збірної України дебютував у 1996 році та виступав до 2007-го. За 63 матчі за «синьо-жовтих» Ващук забив один гол та зробив три результативні передачі. Три з цих поєдинків провів на чемпіонаті світу 2006 року, де Україна вийшла до чвертьфіналу.

З початком повномасштабного вторгнення Ващук провів два тижні в одному з підвалів Гостомеля, де на той момент точилися активні бойові дії. Незабаром йому та родині вдалося виїхати гуманітарним коридором.

Пізніше вів волонтерську діяльність, а тепер став частиною Гвардії наступу, вступивши до бригади «Буревій». Зауважимо, що завданням бригади стане звільнення Луганської області.