Нового спортивного директора «Вереса» представили на стадіоні «Авангард» у Рівному

Колишній футболіст донецького клубу «Шахтар» В'ячеслав Шевчук відтепер працюватиме на посаді спортивного директора народного клубу «Верес» (Рівне). На стадіоні «Авангард» 23 листопада відбулося офіційне представлення нового директора громадськості Рівного.

Семиразовий чемпіон України та володар Кубку УЄФА В'ячеслав Шевчук прийняв пропозицію стати спортивним директором рівненського клубу «Верес». Про це повідомляє НК «Верес». Орест Баль, який до цього був спортивним директором клубу «Верес», продовжить працювати на посаді заступника генерального директора.

«Головне моє завдання на посаді спортивного директора - комунікація між гравцями першої команди, тренером і президентом. Це також розвиток команди U19, розвиток дитячого футболу. Також займатимуся селекцією для підсилення нашої головної команди. Серед моїх обов'язків - функції амбасадора клубу, перемовини з транслятором та українською прем'єр-лігою», — сказав В'ячеслав Шевчук.

Новий спортивний директор клубу також прокоментував своє нетверезе кермування після святкування 85-річчя «Шахтаря» у травні. Як повідомляє «Рівне вечірнє», В'ячеслав Шевчук назвав цей інцидент великою помилкою свого життя, за яку він привселюдно вибачився й змушений був відмовитися від багатьох проектів.

Уродженець Луцька 42-річний В'ячеслав Шевчук виступав за «Поділля» (Хмельницький), «Металург» (Запоріжжя), «Металург» (Донецьк), «Шинник» (Ярославль, Росія), «Дніпро» та «Шахтар» (Донецьк). Провів 56 матчів за збірну України. Семиразовий чемпіон України, п'ятиразовий володар Кубку та Суперкубку України, володар Кубку УЄФА.

В'ячеслав Шевчук має тренерський диплом PRO УЄФА. Тренував команди «Шахтар» U17 та «Олімпік» (Донецьк).