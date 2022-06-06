Ореста Фурдичка затримали у 2017 році під час отримання хабара

Вищий антикорупційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу колишнього голови Львівської обласної ради та екс-директора Інституту агроекології та природокористування НААН України Ореста Фурдичка у справі про 500 тис. дол. хабара.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у понеділок, 6 червня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу адвоката Ореста Фурдичка. Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд визнав Фурдичка винним у вимаганні та одержанні 500 тис. доларів хабара за виділення під будівництво земельних ділянок, що належать інституту. Його засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На виконання вироку колишнього директора Інституту взяли під варту в залі суду. Орест Фурдичко ще може подати касаційну скаргу на рішенні суду.

Нагадаємо, Ореста Фурдичка впіймали на хабарі у грудні 2017 року неподалік від його місця роботи після того, як він отримав першу частину хабара – 300 тис. доларів США. Загальна сума хабара становила 500 тис. доларів США.

Хто такий Орест Фурдичко?

Орест Фурдичко з початку 90-х очолював лісову галузь Львівщини і саме з його ім’ям преса пов’язувала масштабні зловживання у цій галузі. У 1990-1997 рр. був депутатом Львівської облради, у 1997-1998 рр. – головою Львівської облради. У 1998-2002 роках був народним депутатом України, пізніше працював на керівних посадах у Держкомітеті лісового господарства України та у міністерстві охорони навколишнього середовища. У травні 2017 року президент нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.