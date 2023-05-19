Ігор Полуліх отримав одноразову допомогу через підроблені документи про хворобу та інвалідність

Колишній інспектор львівської ДАІ отримав умовний термін ув'язнення через шахрайство у великих розмірах. Засуджений безпідставно отримав майже 264 тис. грн одноразової допомоги. 12 травня Галицький районний суд Львова виніс пом'якшений вирок екс-інспектору через його щире каяття та відшкодування привласнених від ГУ МВС грошей.

Засуджений колишній правоохоронець – Ігор Полуліх, зараз він безробітний та виховує 10-річного сина. До вересня 2015 року він працював інспектором дорожньо-патрульної служби ДАІ у Львові.

Після звільнення Ігор Полуліх вирішив скористатися можливістю та отримати одноразову грошову допомогу від Головного управління внутрішніх справ. (Таку допомогу можуть отримати працівники ОВС в разі інвалідності чи втрати працездатності через несення служби).

Як йдеться у матеріалах справи екс-інспектор у лютому 2018 року подав заявку на отримання грошової допомоги, мотивуючи тим, що захворів та став інвалідом третьої групи через захворювання, яке отримав під час служби в ДАІ. Проте усі медичні довідки, включно з випискою із Городоцької центральної лікарні і посвідчення про інвалідність були підробленими. Попри те, Ігор Полуліх таки отримав одноразову грошову допомогу. «На підставі заяви та поданих документів ліквідаційна комісія при ГУМВС призначила йому одноразову грошову допомогу у розмірі 263 тис. 300 грн», – йдеться у вироку суду.

На судовому засіданні Ігор Полуліх свою провину визнав та підтвердив, що ні на якому стаціонарному лікуванні у Городку не перебував і що решта довідок теж підроблені. У матеріалах справи йдеться, що Ігор Полупіх повернув привласнені гроші. Все ж колишнього інспектора Полуліха засудили за шахрайство вчинене в особливо великому розмірі.

Спершу Галицький суд призначив чоловікові 5 років ув'язнення, але пом'якшив покарання через визнання вини та щире каяття. Тож Ігор Полуліх отримав 3 роки іспитового строку. Додамо, що на це рішення суду Ігор Полуліх може подати апеляцію впродовж 30 днів.