Рішення Миколі Злочевському ухвалили зважаючи на деякі пом'якшувальні обставини

У вівторок, 1 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок у справі колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Екс-міністру призначили штраф в розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн). Про це повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

Вирок був винесений зважаючи на деякі пом'якшувальні обставини, а прокурор САП та Злочевський до того уклали угоду про визнання винуватості.

«Враховано беззаперечне визнання указаною особою своєї винуватості в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, відсутність матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, а також наявність суспільного інтересу у забезпеченні швидшого судового провадження...», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за результатами співпраці з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обвинувачений сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проекту «Армія Дронів».

Крім того, Злочевський надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн.

При цьому у САП додали, що справа спроби передачі хабаря від екс-міністра екології стала одним із найбільших донатів на ЗСУ в Україні.

«За фактом спроби передачі рекордного хабаря керівництву антикорупційних органів було проведено досудове розслідування по двом кримінальним провадженням. Перше стосувалося учасників, що безпосередньо займалися організацією передачі неправомірної вигоди. Друге – безпосередньо колишнього міністра екології, від імені якого була спроба передати рекордний хабар. У межах розгляду двох кримінальних проваджень на потреби ЗСУ було передано 805,5 млн грн», – повідомили у прокуратурі.

Гроші зокрема пішли на Сили Спеціальних операцій Збройних Сил України, на проєкт “Армія Дронів” від UNITED 24 та на допомогу ЗСУ через рахунок НБУ.

Про яку справу йдеться

Микола Злочевський – власник найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma, засновник Міжнародного Форуму з енергетичної безпеки. Колишній член Партії регіонів. Обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів України з 2 липня по 9 грудня 2010 року. Злочевський наприкінці 2014 року виїхав з України. Згодом Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 КК).

У 2019 році підозру екс-міністру екології та природних ресурсів України, власнику компанії Burisma Миколі Злочевському було розширено, додано статтю про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

У червні 2020 року стало відомо, що керівникам САП та НАБУ пропонували 6 млн доларів за закриття кримінального провадження, в якому фігурує власник газовидобувної компанії Burisma, колишній міністр охорони навколишнього природного середовища України Микола Злочевський.

У цій справі затримали трьох осіб: першого заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка, директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу та колишню керівницю одного з департаментів Державної фіскальної служби Олену Мазурову.

Зокрема, за даними видання BuzzFeed, Злочевський, Курченко та Клюєв вивели з України мільйони доларів в останні півроку режиму Януковича.