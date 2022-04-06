Тулсі Габбард неодноразово звинувачували у зв’язках із Путіним

Колишня офіцерка резерву армії США Тулсі Габбард вже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Росії, поширюючи тези кремлівської пропаганди. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Від початку повномасштабної війни держави-терористки Росії проти України так звана «західна експертка» розповідає, що нібито США самі винні у військовій агресії» Росії, оскільки «провокували» Росію впродовж багатьох років. Крім того, вона поширює тезу кремлівської пропаганди про те, що нібито правляча еліта США «руками українців хоче вбити якомога більше росіян».

В Центрі протидії дезінформації зазначають, що Габбард вже неодноразово звинувачували у зв’язках із російським військовим злочинцем Владіміром Путіним, проте це не заважає їй виступати у якості експертки в ефірі популярного американського телеканалу Fox News. Крім теми війни Габбард активно дезінформує світ про наявність розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України.

«Попри те, що російська дезінформація та пропаганда, спрямована на західну аудиторію, дедалі більше руйнується, у кремля «на зарплаті» ще багато іноземних пропагандистів», – йдеться у повідомленні.

Сайт LB.ua нагадує, що екс-офіцер американської армії Девід Пейн багато років співпрацює з Кремлем. Під час повномасштабної війни Росії проти України він поширював в іноземних ЗМІ такі тези: «Захід має припинити постачання зброї до України, щоб не провокувати Росію на ще більшу агресію» та «Україна має віддати Росії Крим і Донбас, щоб уникнути Третьої світової війни».